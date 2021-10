Marysol Sosa reacciona al romance de su madre, Anel Noreña, con Andrés García La hija mayor de José José, Marysol Sosa, ¿está molesta por las declaraciones de Andrés García sobre su madre Anel? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recientemente, Andrés García dio a conocer que antes de que José José conociera a Anel Noreña y entablaran una relación sentimental que terminó en matrimonio, la actriz tuvo un romance fugaz con él. Incluso, fue el actor quien sirvió de cupido en el romance de El Príncipe de la Canción con la también modelo. Ahora, la hija mayor del intérprete de "Lo pasado, pasado", Marysol Sosa, da su opinión ante estas confesiones que fueron avaladas por su madre. "Tuvieron ahí que ver cuestiones", mencionó Sosa a los medios de comunicación. "Cuestión de edades; cuestión de lo que fueron sus tiempos y demás. La verdad no sé mucho al respecto, no fue realmente un tema que yo llegué a hablar con mi señora madre". Respecto a las declaraciones de Noreña, quien confirmó que sólo fueron encuentros casuales con Andrés García, a la cantante no le ocasionó asombro alguno. "Eran ideas que mi mamá, en un momento dado. No era que luego luego quería formalizar y cosas así. Creo que es mucho la edad y lo que te va pasando con la vida", advirtió. Marysol Sosa, Andres Garcia, Anel Norena Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; JC Olivera/Getty Images; Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marysol Sosa asegura que no le sorprende ningún tema de la vida de Anel Noreña porque antes de publicar su texto biográfico habló con ella y su hermano José Joel del contenido de dicho libro. "Antes de sacar ella su libro, de Volcán apagado, se sentó conmigo, se sentó con José, a decirme el plan que tenía de todo lo que iba a hablar; si nos parecía, si no nos ofendía. Obviamente, tanto José y yo, ya mayores de edad. Personalmente, como hija y como mujer, le dije 'mami, tú tienes todo el derecho de salir a hablar lo que necesitas y quieras'", concluyó.

