Marysol Sosa, hija de José José, revela que estuvo a punto de convertirse en alcohólica de adolescente Marysol Sosa, hija de José José, relata su fuerte experiencia de adolescente que la estaba llevando a sumirse en vicios y malas actitudes. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El alcoholismo que aquejó por muchos años a José José fue experimentado también por sus vástagos mayores Marysol y José Joel Sosa. Con el tiempo, su hija mayor fue encontrado en la bebida una manera de escapar de las situaciones emocionales por las que atravesaba y estuvo a punto de seguir por el mismo camino de adicción que su famoso padre. “Estuve en peligro porque viniendo de la casa de donde venía, en mis primeros años de preadolescencia fueron situaciones difíciles en donde mi emocionalidad no estaba bien, definitivamente. Llegué a caer en vicios, en un momento dado; muy chiquita, la verdad”, reveló Marysol Sosa al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “El cigarro y la bebida. En cuestión de otro tipo de drogas no tuve realmente muchas cuestiones”. RELACIONADO: José Joel, primogénito de José José, habla de cómo vivió el alcoholismo de su padre Image zoom IG/Marysol Sosa La ahora madre de dos hijos, explica que fueron “muchas cosas” y experiencias que la orillaron a ingerir alcohol. Además, quería huir y estaba ahorrando dinero para irse de casa. “Entre que todo el mundo lo hacía; entre que ya estamos en la edad en que ya podemos; entre que mis papás quién sabe dónde andan y quién sabe qué están resolviendo”, explicó. “Estaba en una actitud de ‘me voy a ir de mi casa; voy a juntar una lana y me voy a ir a vivir a Nueva York’”. Image zoom Instagram/Marysol Sosa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de que tenía cáncer y estaba al borde de la muerte con solo 17 años de edad “fue mi parteaguas” para dejar las adicciones. Ahora, Marysol Sosa se encuentra plena, feliz y ha formado una hermosa familia. “El día que a mis padres me confiesan que a mí me quedaban meses de vida, dije ‘wow’”, confesó. “Fue mi momento de doblar rodilla, de pedir perdón, de decir ‘híjole, Señor no me quiero morir; perdóname’. Me salían las lágrimas de chisguete porque tenía mucho miedo”.

Close Share options

Close View image Marysol Sosa, hija de José José, revela que estuvo a punto de convertirse en alcohólica de adolescente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.