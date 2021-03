Close

Marysol Sosa desmiente declaraciones de su hermana Sarita Sarita dio una entrevista donde aseguró que su padre José José no tuvo atención médica; por lo tanto, Marysol Sosa, su hermana mayor, tira por la borda estas afirmaciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Sarita Sosa mencionó, al programa estadounidense Primer Impacto, que su padre, José José, no tuvo los cuidados adecuados en México. Ante ello, Marysol Sosa, su media hermana la desmintió públicamente. "[Tenemos] un certificado, donde viene todo el historial desde de mi padre desde que inicio en el Instituto Nacional de Nutrición, hasta el día [que salió]", aclaró Marysol Sosa al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Al final del documento dice 'el señor [José José] se fue. Ya no regresó a tener los seguimientos que él necesitaba'". De acuerdo con la hija mayor del cantante, su hermana "sale a decir mentiras, es una mentirosa y eso no se hace" porque ella "conoció al médico y al enfermero que estaba con nosotros 25/7 quien le daba, incluso, sus terapias físicas". La primera deja claro que Sarita fue testigo de los cuidados a su padre "los días que ella estuvo aquí, para que ahora salga a decir 'la verdad lo vi muy flaco y no tenía atención médica'". "Un día antes de que mi padre partiera [a Miami], el médico cirujano que asistió y curó a mi papá vino a verlo y la vino ver a ella [Sarita] para decirle 'señor va usted muy bien. En dos meses hace de su vida lo que quiera. Muchacha ¿tienes alguna duda, necesitas algo?'", relató. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La primera que le negó la atención a su padre fue Sarita", Laura Núñez Por su parte, Laura Núñez, quien fuera asistente y amiga de el Príncipe de la Canción, fue testigo directo de la falta de apoyo de Sarita. "Menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella", advirtió a la misma emisión. "Cuando, desgraciadamente, nos dan la noticia de que es cáncer y que se tienen que iniciar ya las quimios. 'No ayer, ni al ratito; en este momento', así me dijo el médico. Se le llamó inmediatamente a Sara", explicó. "José le dijo 'transfiéreme porque necesito empezar mi tratamiento ahorita'. Se le mandaron los datos del laboratorio para que hiciera el depósito directo y nunca lo hizo". De acuerdo con Núñez, la joven argumentó 'es que voy a desacompletar lo del enganche de mi casa'; por ello, la asistente tuvo que cubrir el pago y tiene documentos que comprueban los gastos. Por lo tanto, asegura que José José, quien recibía todos los pagos en Estados Unidos y que estaban en manos de la hija menor, no pudo hacer uso de sus ganancias. Marysol Sosa advirtió que continúa el proceso legal en contra de Sarita para que les explique lo que sucedió con su padre.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Marysol Sosa desmiente declaraciones de su hermana Sarita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.