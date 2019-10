Marysol Sosa defiende a su madre Anel Noreña de criticas por supuesto protagonismo en el funeral de José José Marysol Sosa salió en defensa de su madre Anel Noreña tras las fuertes críticas que realizaron en su contra tras haber estado en un lugar primordial durante los funerales de José José. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando los funerales de José José se llevaron a cabo en México, Anel Noreña, segunda esposa del cantante y madre de sus dos hijos mayores, Marysol y José Joel Sosa, ocupó un lugar preponderante. Ese supuesto protagonismo le ocasionó a la exactriz muchas críticas en los medios estadounidenses; por ello, su hija sale en defensa de la mujer que fue parte importante de el Príncipe de la Canción. "Mi mamá no vino a ocupar un papel que no tenía que ocupar", advirtió Marysol Sosa a los medios de comunicación. "Ustedes, sobre todo medios, conocen toda la historia de amor de ellos [Anel Noreña y José José]". RELACIONADO: Anel Noreña estalla en contra Sara Salazar y Sarita por cremación Image zoom La descendiente del intérprete de "La nave del olvido" aseguró que para la exmodelo su padre fue el gran amor de su vida; por ello, tras su separación definitiva, nunca volvió a tener una relación sentimental. Así, que tenía todo el derecho de estar en el homenaje de quien fuera su único marido. "Mi mamá, cuando se divorció de mi papá, quedó [sola]. Conforme pasaban los años Pepe y yo le decíamos ‘oye ¿no vas a reconstruir tu vida? O ¿una pareja? nunca fue tema de conversación, nunca salía con nadie. Ella amó al hombre de su vida y así se quedó". Image zoom Instagram/Marysol Sosa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marysol Sosa también dejó claro que los procesos legales para aclarar la situación de José José, a partir de que viajó a Miami el año pasado y hasta el día de su muerte, continúan. Dejó claro que hasta ahora no ha tenido comunicación alguna con su hermana menor Sarita. Advertisement

Close Share options

Close View image Marysol Sosa defiende a su madre Anel Noreña de criticas por supuesto protagonismo en el funeral de José José

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.