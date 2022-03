Marylin Odessa se defiende de las acusaciones de Lorenzo Méndez

Marylin Odessa niega contundentemente ser la responsable de que Lorenzo Méndez dejara con ganas a su público al no querer salir al escenario este fin de semana por una supuesta deuda. La cantante da la cara y se defiende del ex de Chiquis Rivera, quien la acusa de no pagarle sus honorarios.

"Me está metiendo en algo que yo no tuve nada que ver. Yo no era la empresaria del evento. Yo también fui contratada para cantar y yo cumplí con mi público", comentó Odessa a People en Español.

Méndez estaba supuesto a regresar a los escenarios en la ciudad de Anaheim, CA, el pasado fin de semana, pero se rehusó a salir a entretener a su público alegando que se le debía dinero.

"Me da mucha vergüenza más que nada y [estoy] un poquito enojado la verdad, porque es un evento que yo estaba esperando de mucho tiempo", expresó el cantante a través de un vídeo en sus redes sociales. "Unas personas que la verdad yo estaba confiando y yo hice de mi parte y hasta más yo siento, para promover el vento, y al final porque no se les dio la chingada gana no quisieron pagarnos lo que es".

Marilyn Odessa y Lorenzo Mendez Marilyn Odessa y Lorenzo Mendez | Credit: Greg Campbell/Getty Images for ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital; Alexander Tamargo/Getty Images

Lorenzo señaló a la hija de Marisela y a la empresaria Verónica Alvarado como las personas que se rehusaron a cumplir el acuerdo verbal pautado y amenazó con tomar acción legal en su contra.

"Yo no era la organizadora. A mi Verónica me pidió el contacto de Lorenzo y lo único que hice fue pedirle a Lorenzo la información de su mánager. Luego Luis, el mánager de Lorenzo, y Verónica hicieron la negociación. Yo no tuve nada que ver. Yo solamente fui el vínculo para que Luis y Verónica se contactaran", aseguró Odessa.

"A lo que yo sé, a su mánager se le dijo de antemano cómo iba el evento y accedió a continuar con la fecha. Se le dijo que no había dinero para pagarle más de lo que ya se le había dado. Yo no di ninguna orden de que no se le pagara a Lorenzo. ¿Por qué haría eso? ¿Con qué derecho? ¡Si no era mi evento! Beatriz Solis y Beatriz Adriana cumplieron con su presentación. Yo y mis músicos cumplimos sobre todo por el respeto que se merece el público", agregó.

De acuerdo a Alvarado, el cantante recibió un anticipo de $6,000 bajo un acuerdo verbal, en el que se comprometía a promocionar su participación, sin embargo este supuestamente no cumplió con lo pautado.

"Ese artista [Méndez] no se prestó para realizar ninguna actividad de promoción o de publicidad tal como siempre se hace antes de un concierto", expresó Alvarado a través de un comunicado.

De acuerdo a la empresaria, el cantante y su manejador pidieron más de $5,000 en boletos para sus familiares y amigos, y estaba promoviendo una segunda presentación en el lugar de la competencia.

"Es lamentable comprobar que su nombre [de Méndez] no haya servido para atraer más público al lugar", comentó Alvarado en el escrito. "La actuación de la señora Beatriz Adriana fue voluntaria. Fue un magnífico show. Ella aceptó presentarse principalmente por estar al lado de su hija Betty Solis y celebrar su cumpleaños junto al público. Dio un ejemplo de cariño y de respeto por la gente".

Odessa se deslinda de cualquier responsabilidad y envía un sabio consejo a su colega.