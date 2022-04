Exesposa de Alfredo Adame revela que tuvo que lidiar con las armas de fuego que el actor tenía en casa Mary Paz Banquells habla por primera vez de lo que vivió con su exmarido, Alfredo Adame, quien gusta de tener armamento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de los episodios de violencia que Alfredo Adame ha demostrado, sobretodo en últimas fechas, el actor también ha dado a conocer públicamente que cuenta con una importante colección de armas que mantiene desde hace varios años; lo cual, ha sido muy cuestionado, debido a que ante sus ataques de ira podría utilizarlas y ocasionar algún daño importante. Por ello, su exesposa, Mary Paz Banquells fue cuestionada sobre cómo manejó esta afición del también conductor cuando ambos estaban casados y con hijos. "A mí [Alfredo Adame] no me amenazó nunca con un arma", aclaró Banquells a los medios de comunicación. "Había momentos en que decía 'híjole, se te va a salir un tiro y a la que vas a matar es a mí'". La actriz explicó que cuando estaba casada con el intérprete de Hugo Arteaga en la teleserie por Amar sin ley, su mayor preocupación era que ocurriera algún incidente con el armamento que tenían en su hogar; por lo tanto, tomó algunas medidas para proteger a sus hijos. "Soy enemiga de un arma. De hecho, cuando me embaracé de Diego, mi primer hijo, lo primero que hice fue irme a comprar candados para ponerlos en los gatillos, porque a mí me daba terror", explicó. "Lo primero que hice fue ponerle candados a los gatillos para [evitar] los accidentes con los niños y las armas. Al principio le decía yo 'debajo de la cama se levantan y se meten las armas; después en una caja fuerte para mantener a mis hijos lo más alejados posibles. Por supuesto, que es algo que a mí siempre me afecto, creo que fue una de las partes en las que nuestros caminos se fueron yendo por otro lado". Alfredo Adame y Maripaz Banquells, Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mary Paz Banquells también se pronunció respecto a las últimas peleas que Alfredo Adame ha protagonizado. "También estoy sorprendida; ahora si que cada quien con su vida, mis hijos y yo hace cinco años estamos lejos de todo eso; no tenemos nada que decir ni opinar, ni tenemos porqué, ya cada quien su vida. Cada quien agarró su camino y ojalá que sea el que lo haga feliz", mencionó. "A mis hijos les duele, finalmente es su padre y me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que le pueda pasar, pero es algo que ni mis hijos pueden hacer o solucionar nada. Entonces, esperemos tome conciencia de que en este mundo ya hay demasiada agresión", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exesposa de Alfredo Adame revela que tuvo que lidiar con las armas de fuego que el actor tenía en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.