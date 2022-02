Exesposa de Alfredo Adame espera que el actor se reconcilie con sus hijos Mary Paz Banquells desea que Alfredo Adame pueda cambiar para reunirse con sus hijos y disfrutar muchas experiencias importantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los conflictos que Alfredo Adame tiene con diversas personas se extienden a su familia cercana. De hecho, ha dado a conocer que no mantiene relación alguna con Diego, Alejandro y Sebastián, los vástagos que tuvo con Mary Paz Banquells, su última esposa con la que estuvo casado por más de dos décadas; incluso, ha asegurado que aunque llevan su sangre ya no los considera sus hijos. Pese a ello, la actriz desea que la relación de los jóvenes con su padre pueda resolverse. "La verdad lo deseo de todo corazón, que haya una reconciliación con… bueno, [Alfredo Adame] dice que no son sus hijos, pero sí son sus hijos. Y serán sus nietos; entonces, esperemos que, en algún momento, haya una reconciliación de ellos con su padre y de él con sus hijos, y poder compartir momentos increíbles que vienen en la vida de ellos", mencionó Banquells a los medios de comunicación. "Espero, porque viene que se casen, tengan hijos, formen sus familias. Entonces, son momentos que creo que los papás debemos compartir con ellos". La también empresaria evitó hablar de la polémica suscitada por el conductor luego de la pelea callejera que protagonizó. "Hace, ya, cinco años salimos de todo eso [los conflictos con Adame]. Nosotros estamos en paz, tranquilos, no tenemos nada que opinar. Cada quien su vida, todo mundo lo vio. Ya ni opinamos, ni tenemos por qué meternos, nuestra vida es aparte; estamos tranquilos y en paz", concluyó. Alfredo Adame y Maripaz Banquells, Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Diego Adame, el primogénito del intérprete de Hugo Arteaga en la teleserie Por amar sin ley, aseguró estar abierto a la posibilidad de limar asperezas con Alfredo Adame. "Dicen que el futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar. No puedo decir en unos años qué va a pasar porque creo que todos tenemos derecho a cambiar y tenemos derecho de reconocer lo que hemos hecho", comentó.

