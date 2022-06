Encuentran el cuerpo sin vida de una actriz de la serie Law and Order en un río de Nueva York Mary Mara, conocida por sus actuaciones en Law and Order, Ray Donovan y ER fue encontrada sin vida en un río de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mary Mara Mary Mara | Credit: Mary Mara/IG Mary Mara, conocida por sus actuaciones en varias series de televisión como Law and Order ley, Ray Donovan y ER fue encontrada sin vida en un río de Nueva York el pasado domingo. "Las investigaciones preliminares sugieren que Mara murió mientras nadaba", afirmó la policía estatal de Nueva York en un comunicado. Según expusieron, los agentes respondieron a una llamada el domingo alrededor de las 8:10 am por un "posible ahogamiento". Al llegar al río St. Lawrence, en Cape Vincent, en el norte del estado de Nueva York, hallaron el cuerpo de la actriz de 61 años. De acuerdo con la información difundida, el informe médico que no se encontraron signos de violencia en su cuerpo. No obstante, hay abierta una investigación y la Oficina del Médico Forense del Condado de Jefferson determinará la causa de muerte una vez realizada la autopsia. "Mary fue una de las mejores actrices que he conocido", dijo su mánager Craig Forfman en un comunicado enviado a CNN. "Todavía recuerdo haberla visto en el escenario en 1992 en Mad Forest en Broadway. Era eléctrica, divertida y una persona honesta. Todos la amaban. La extrañaremos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mary Mara tuvo una notable trayectoria profesional en el cine y la televisión. Aunque fue muy conocida por su personaje de la inspectora Bryn Carson en Nash Bridges y sus actuaciones en Law and Order o ER también trabajó en producciones como Dexter, The Practice y Star Trek: Enterprise, entre otras.

