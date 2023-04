Raquenel mejor conocida como Mary Boquitas: "En una de nuestras escapadas, Sergio me empezó hablar de su exartista… ¿tú no me harás lo que me hizo Lucerito verdad?"

En los dos primeros capítulos, de su podcast, Raquenel Portillo desveló cómo fue su salida de la cárcel, cómo conoció a Gloria Trevi y cómo se enamoró perdidamente de Sergio Andrade a sus 14 años cuando empezó a estudiar en la academia de música del productor.

"En esa horas interminables encerrados con el piano iba haciendo su tarea despacito", cuenta la cantante, quien en ese entonces en su hogar sus padres peleaban y ella le comentaba todo a Andrade. "Tus padres no te quieren, no están a tu altura [ me decía Andrade quien me compuso una canción], mientra tocaba cada uno de los acordes me enamore perdidamente". Y agregó.

"Todo lo que hice o dejé de hacer en los siguiente años de vida lo hice por amor, aunque la gente no me entienda".

Para que sus padres no se dieran cuenta, Raquenel y Andrade se escapaban por unas escaleras de servicio y se iban al cine, mientras la madre de la joven esperaba a su hija en la sala de espera. "Me tomaba de la mano, me agarró el cabello y me besó dulcemente, fue un beso con el que te das con tu primer novio", cuenta la actriz. "Yo no era la única que entraba a los cuartitos [de la academia], pronto me convertiría en una más entre muchas".

Mary Boquitas y Sergio Andrade Credit: Mezcalent.com (2)

De hecho, en ocasiones, Andrade le hacía comentarios de otras chicas. "'¿Tú no me harás lo que me hizo Lucerito verdad?' En una de nuestra escapadas Sergio me empezó hablar su famosa exartista con insistencia y a mí eso me sacaba de onda yo no entendía por qué me la mencionaba más como si se tratara de una competencia", narra Portllo."'Mira a Lucerito, tanto [que] hice por ella, en cuanto le dijo a su padres que nos gustábamos la alejaron de mí'. [Me dijo] que si yo le contaba lo mismo a mi familia harían lo mismo y nunca más nos dejarían ver".

Raquenel, quien junto a Trevi y otras chicas era parte en aquel entonces del grupo Boquitas Pintadas rogaba para que Andrade no la dejara. "Nunca te dejaré, jamás te haría eso", contó. '[Lo hice] sin saber que estaría firmando mi condena".