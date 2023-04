Tras sufrir una crisis respiratoria hace unos años, Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas decidió contar su verdad tras convertirse en esposa de Sergio Andrade a los 15 años y verse involucrada en un escándalo con Gloria Trevi y otras jovencitas hasta terminar en las peores cárceles de Brasil y México

"Siento muchas cosas horribles, fueron 20 años, fui la primera víctima codependiente, abusada y la última", dijo en excluisva la actriz y cantante que estrena hoy su podcast En boca cerrada (Pitaya). "Era justo y necesario [hablar] por muchas razones, porque a nivel personal y profesional ya venía con la intención de contar mi historia, no una versión más".

¿Cómo está Raquenel?

Estoy con vida y salud, empezamos el año trabajando con dos obras al hilo, una en inglés y una en español y ahora en Boca cerrada, que es mi prioridad, estoy estrenando este podcast a través de Pitaya.

¿Por qué hacer este proyecto?

Era justo y necesario por muchas razones, porque a nivel personal y profesional ya venía con la intención de contar mi historia, no una versión más, y la mía, porque hay muchas. El primer detonante fue cuando hace unos años me sentí mal de los pulmones y me descubren un adenoma, gracias a Dios benigno y dije: 'He estado con la boca cerrada mucho tiempo y eso tiene que decirse'.

Número dos, también estoy ejerciendo mi derecho a contar mi historia, este escándalo del que vengo ha sido muy manipulado y me doy cuenta de que hasta la versión que mi familia tiene de mí es la versión que los demás han dicho de mí, no la historia que yo quiero contar.

Cuando salgo de prisión declarada inocente, pienso que todo se va a quedar ahí, dejo todo en las manos de Dios y me voy a dedicar a vivir, tratar de recuperar lo que me quitaron y desafortunadamente no se quedó ahí. Hoy, me siento valiente, he dejado el miedo atrás. Son 10 episodios que vienen en orden cronológico.

Traigo a una gran compañera de proyecto que es María García que es una gran escritora de libros y es amiga mía y ha entendido bastante [mi historia]. Habrá invitados, invitados que están relacionados con mi historia.

Además tenemos una línea de ayuda porque estas historias no terminan, no he sido la única persona que he estado con la boca cerrada.

Yo ya no me puedo ayudar porque ya pasé por eso, ya no puedo hacer nada por mí, lo que puedo hacer es con mi ejemplo es ayudar al prójimo y abrimos esta línea para que todas las personas que han sido víctimas de abuso puedan hablar, les vamos a dar la ayuda.

Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, yo digo que no, lo último que se pierde son las ganas de vivir, y yo las perdí.

Sé que va a venir el escándalo y muchísimas cosas, pero está hecho a base del amor. Es el único legado que les voy a dejar porque millonaria, pues no (risas).

¿Qué es lo que has cambiado?

He cambiado todo lo que me ha lastimado, la autoestima, he cambiado el miedo, he sido una persona miedosa por muchísimo tiempo, no cobarde porque sin darme cuenta era valiente, fui sobreviviente.

La niña que nació en una familia de Reynosa, Tamaulipas se fue apagando con el tiempo y salió una Raquenel que desconozco y una Mary Boquitas que puso su ilusión y la que dio la pauta para esta imagen de mi vida, y sale de la cárcel Raquenel.

Esto fue una historia de amor, cuando empiezo con Sergio Andrade yo no me vendo por ser artista, yo cambio mi prioridad porque me enamoré y me caso con él a los 15 años. Eso no lo he cambiado, mi prioridad de vida es el amor, a la vida a mi familia, al amor, gracias a Dios tengo a un hombre espectacular.

Viene fuerte En boca.. porque cuento cómo me propuso matrimonio, obviamente mis padres firman porque era menor de edad y cómo fue la presión, las amenazas, fue la presión del matrimonio que te vas a quedar [impactado] .

No tienes miedo al escándalo.

Creo que la verdad duele pero libera, en mi caso me libera. Hay gente que me va a desconocer y que hasta va a decir: 'no que la Boquitas bien calladita', pero lo estoy haciendo a pastor del amor, porque también tengo sobrinos y porque mis hermanos van a ser abuelos algun dia y yo se los debo, hay gente que me quiere por muchos años y no entienden por qué me quedé callada porque no se defiende.

En este caso como en otros, hay una persona responsable que es Sergio Andrade y la atención en todo estos años se ha ido a: si yo me quedo callada o no, que si yo tengo envidia de no sé quién, y al atención debería de ir a quien fue el abusador en esta historia. Si cambiamos esa visión vamos a poder cambiar muchas historias.

¿Cómo está tu corazón?

Estoy muy enamorada, estoy plena.

¿Te avergüenzas de tu pasado?

Siento muchas cosas horribles, fueron 20 años, fui la primera víctima codependiente, abusada y la última. No estoy hablando de una historia de tres años, yo llegué, fui la primera, fue 20 años de codependencia y abusos y de cosas que hoy desconozco, me enojo conmigo misma, me ha costado mucho trabajo perdonarme porque le mayor daño que me hice fue a mí misma.

Dice mi amor que fui muy dura contigo, pero a veces me da rabia e impotenci pero me siento orgullosa de mí misma, porque si pude salir de eso cualquiera puede. No ha sido el camino fácil, a veces cuento el relato y cubro mucho y me estoy reencontrando con gente de pasado.