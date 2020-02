El esposo de Jacky Bracamontes tuvo un accidente en el que le partió la cabeza El esposo de la actriz Jacky Bracamontes, el empresario y corredor de autos Martín Fuentes, se accidentó en la nieve. ¡Mira cómo se partió la cabeza! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El empresario Martín Fuentes, quien es esposo de la actriz y presentadora mexicana Jacky Bracamontes, tuvo un accidente en el que se cortó la cabeza, reveló él este viernes a través de sus redes sociales. Fuentes, quien también es un piloto de autos profesional, publicó en su cuenta de Instagram un corto video que lo muestra sentado en un avión con una prominente herida en la parte trasera de su cabeza que requirió más de ocho grapas para cerrarla tras haberse accidentado en la nieve. “Un pequeño rasguño en la nieve, pero estamos bien, listos para regresar a entrenar”, escribió en su publicación sorprendiendo a sus 336,000 seguidores utilizando las etiquetas “Mi cabeza ya parece mapa”, “Una raya más al tigre” y “Alcancía gigante”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposa le dejó un mensaje en su misiva: emoticones con cuatro monitos cubriéndose los ojos. Otras celebridades que mostraron su preocupación por el estado de salud de Fuentes incluyen a Sebastián Rulli, Luis Fonsi y Cristián de la Fuente. La presentadora del programa de televisión La Voz (Telemundo) y su esposo tienen la costumbre de compartir en sus redes sociales fotografías de sus propias aventuras y las que llevan a cabo con sus hijos, a quienes han llevado a esquiar y a practicar go-kart en varias ocasiones. Con anterioridad, el empresario había publicado en su cuenta de Instagram una foto con cinco de sus amigos cuando estaban esquiando en Val Thorens, en el Valle de Tarentaise de los Alpes franceses. Fuentes no dijo si su accidente ocurrió en dicho lugar. Previamente, en una entrevista con la revista Quién, una hermana de Bracamontes resaltó que su cuñado “es muy hábil para el deporte, sé que ganó medalla por jugar voley ball, y es súper bueno para esquiar”. Advertisement

