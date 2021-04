Martín Barba comparte su lucha contra la depresión y la ansiedad El inolvidable hijo de Aracely Arámbula en la exitosa telenovela La patrona compartió este duro episodio de su vida en una reciente transmisión en vivo en Twitch. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La gente tiende a idealizar con mucha frecuencia la vida de los actores que aparecen en sus telenovelas favoritas. Creen erróneamente que por ser famosos y tener cientos de miles de seguidores en sus redes sociales ya lo tienen todo para ser felices. Y no es así. Al igual que las demás personas, ellos también tienen que batallar contra sus propios miedos, temores y enfermedades mentales tan comunes hoy en día como la depresión. Este es el caso del joven actor mexicano Martín Barba, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela de Telemundo La patrona, donde dio vida al hijo del personaje que interpretaba la reconocida actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula. Martín, quien también participó en el melodrama de Telemundo En otra piel y en la serie juvenil de Nickelodeon Yo soy Franky, abrió su corazón en una reciente transmisión en vivo desde la plataforma Twitch y habló de su lucha contra la depresión y la ansiedad. "No logro saber por qué, creo que también tuvo que ver un aislamiento que yo tuve porque me fui a vivir a un lugar lejos y convivía con muy poca gente […]", comenzó relatando el actor. "Desde pequeño sufría ansiedad porque crecí en una familia disfuncional, como muchos la verdad porque creo que muy pocos son los que pueden hablar de unos padres que están mentalmente saludables, y con el tiempo y con esta experiencia de gran soledad donde quise dejarlo todo llegué y toqué muy profundo una depresión donde yo no podía encontrarle sentido a nada ni gusto a nada y una ansiedad que de verdad eran unas ganas de decir: 'Güey me voy a aventar de un edificio porque siento algo tan raro que no sé explicar y me desborda tanto que no puedo más'", se sinceró sobre este amargo episodio en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martín, quien tiene algo más de medio millón de seguidores en Instagram, explicó que tras tocar fondo sintió la necesidad de pedir ayuda, por lo que recurrió a una psiquiatra. "Mis amigos de repente cuando les platicaba me decían: 'Güey pero tienes todo, por qué'. Y se siente horrible saber que tienes todo para ser feliz pero que tú no puedes ser feliz'", aseveró. Y continuó: "Una amiga fue la que me recomendó a la psiquiatra, pero cuando hablé con mis papás, que hoy en día su relación ha mejorado bastante, [y] mi relación con ellos ha mejorado bastante –puedo decir que es óptima–, no supieron cómo reaccionar, se quedaron mudos, no me dijeron como de: 'Oye te llevamos a tal lado y hacemos esto'. Simplemente se quedaron mudos y recuerdo que después de varios días me preguntaron como de: 'Oye ya tomaste medidas, ya fuiste al doctor'. A lo mejor en ese momento me hubiera gustado que ellos tomaran un poco más las riendas, pero al final fue algo que tuve que hacer yo". El actor, quien realiza semanalmente transmisiones en vivo a través de la plataforma Twitch en las que mantiene un contacto directo con sus seguidores, abordó este tema en compañía de un profesional de la salud con el fin de concienciar sobre el asunto y poder ofrecer herramientas que sean útiles para todos aquellos que estén pasando por lo mismo. Martín contó durante la transmisión con la complicidad de sus seguidores, quienes no dudaron también en compartir sus testimonios sobre su lucha contra la ansiedad.

Martín Barba comparte su lucha contra la depresión y la ansiedad

