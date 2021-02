Close

Fallece de coronavirus la entrañable Martica 'la del café' de El gordo y la flaca Un mes después de anunciar que padecía coronavirus, Raúl de Molina y el resto del equipo comparten la triste noticia. "Un ejemplo de mujer trabajadora". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante muchos años ese rico café de la sobremesa se hizo especialmente apetitoso gracias a ella, Martica 'la del café'. La que fuera colaboradora de El gordo y la flaca recibía a sus invitados y hacía sentirles como en casa con su dulzura y hermosa sonrisa. El sábado, y después de un mes combatiendo el coronavirus, la familia del show compartió la triste noticia de su partida. Raúl de Molina, con todo el dolor de su corazón, publicaba unas imágenes y unas palabras dedicadas a esta gran mujer. "Esta noche me llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida Martica. Por 30 años trabajo en Univision y en El gordo y la flaca desde su comienzo hasta que se retiró. La queríamos tanto como ella nos quería a nosotros. Descanse en Paz, un ejemplo de mujer trabajadora y querida por todos", expresó el conductor. Era especial y por eso se hacía querer. La noticia de su marcha ha entristecido a todos los que la conocían. Nadie se resistía a su bondadoso corazón y gran sentido del humor. Presentadores, actores, reporteros y muchas personalidades del medio se han despedido de ella con palabras de amor y cariño, sentimientos que ella repartió con una generosidad y entrega sin límites. "Gracias por existir en nuestras vida mi querida Martica", escribía apenada en sus redes su compañera y amiga del alma, Lili Estefan. A esta despedida también se sumaron Julián Gil, Óscar Petit, Veneno Sandoval, Rodner Figueroa, Olga Tañón, María Celeste Arrarás, entre otros muchos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya llevaba unos años retirada después de tres décadas de trabajo imparable, Martica siempre tuvo un lugar especial en su programa, en el que regaló tan buenos momentos a sus compañeros y a la audiencia. Gracias, querida Martica, por tu eterna sonrisa que se queda por siempre grabada en los corazones de todos. Mucho amor para toda la familia. Que En Paz Descanse.

