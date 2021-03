Close

¡Así fue el conmovedor homenaje de El gordo y la flaca a Martica, la del café! Raúl de Molina, Lili Estefan y Tanya Charry compartieron estos entrañables y significativos recuerdos de la cubana. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana se supo la triste noticia: la entrañable Martica, la del café, que tantas sonrisas provocó entre los espectadores de El Gordo y la flaca, gracias a su simpatía y sencillez, fallecía víctima de la cruel pandemia que tantas vidas está arrebatando. Así lo compartía Raúl de Molina el pasado sábado: "Esta noche me llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida Martica. Por 30 años trabajó en Univisión y en El gordo y la flaca desde su comienzo, hasta que se retiró. La queríamos tanto como ella nos quería a nosotros. Descanse en paz, un ejemplo de mujer trabajadora y querida por todos", expresó el compañero de Lili Estefan. "Gracias por existir en nuestras vidas, mi querida Martica", escribió Lili Estefan en sus redes. Después del golpe, la divertida familia del show donde Martica cobró fama, ha querido celebrar hoy su vida con un sentido homenaje en el que Tanya Charry compartió una entrevista con tan entrañable mujer, después de que ésta abandonara el show, revelando detalles íntimos de la simpática cubana. Image zoom Credit: JPIStudios.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reportera recordó con especial cariño, la historia de amor entre Martica y Pascuito, pareja que salió unida de Cuba, después de pasar él años en la cárcel como preso político, y terminaron labrándose un buen futuro en los Estados Unidos. Desgraciadamente, su esposo padeció la enfermedad de Alzheimer, aunque sí recordaba quién era su esposa: "De mí no se olvida. Yo soy la número uno, a mí no me olvida ni hasta con eso", relató Martica en esta conmovedora entrevista con Charry que pueden ver a continuación: Era tan feliz trabajando, que a Martica no le gustaba tener días libres: "Yo digo, que el día en que yo me muera, que me velen en el estudio de Sábado Gigante y con el uniforme puesto", bromeaba. Descanse en paz.

