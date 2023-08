Famosa actriz mexicana de 94 años pide trabajo: "Es una aberración total" Martha Ofelia Galindo, quien tiene 80 años de carrera profesional, asegura que a los actores de mayor edad ya no se les toma en cuenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 80 años de trayectoria profesional que inició en teatro infantil en 1943, Martha Ofelia Galindo se ha destacado por ser una actriz con una amplia experiencia en cine, teatro y televisión. De hecho, su carrera no sólo incluye melodramas, también ha participado con éxito en una serie de programas que la ha posicionado, además, como una gran comediante; incluso, fue de las primeras actrices en hacer doblaje en Estados Unidos. Su éxito ha sido tal que su personaje de la Maestra Canuta, se ha convertido en una de los más entrañables. Ahora, esta famosa revela que está desempleada porque a sus 94 años, pese a tener todo para seguir trabajando, ya no le ofrecen empleo; por ello, propugna que tanto a sus colegas como a ella, se les tome en cuenta para los proyectos actuales. Asegura que los actores de su generación cuentan con todas las herramientas para desarrollar los roles de una manera correcta. "Me gustaría que se hiciera una compañía de actores viejos; que nos tomaran en cuenta para trabajar, porque [México] es el único país que no le importan los actores viejos y es una aberración total, porque, precisamente, los actores viejos tenemos una experiencia inmensa", advirtió Galindo a Las Marianotas (TikTok). "Me gusta mucho el teatro y la tele también me gusta mucho, pero, como digo, es una estupidez que la gente no aproveche talento, experiencia de una gran parte de actores viejos que podríamos estar juntos". Martha Ofelia Galindo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martha Ofelia Galindo continuará esperando que le llegue una nueva propuesta profesional. "Ojalá que a todos los actores viejos se les reconociera la carrera y lo que han dejado para nuestro país", concluyó.

