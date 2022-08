Martha Julia habla sobre la supuesta suspensión de la boda de su ex Gabriel Soto La ex de Gabriel Soto, Martha Julia, fue cuestionada sobre la polémica detrás de la boda del actor y su novia Irina Baeva ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de una suspensión definitiva de la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto se han dotado desde hace unos días; incluso, hay quienes aseguran que la relación ha terminado porque no hay fotos de los enamorados juntos. Sin embargo, ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto. Pese a lo anterior, Martha Julia, quien mantuvo una relación sentimental con el actor, fue cuestionada sobre el asunto, sobretodo ahora que comparte créditos en la telenovela La madrastra. "Jamás voy a hablar del tema. Solamente les hablo de mis proyectos y hasta ahí, perdónenme, discúlpenme", advirtió Martha Julia a los medios de comunicación. "Me preguntarán [por Gabriel Soto] toda la vida, ya me voy porque ya me dijeron la palabra clave, [pero] muy bien [su relación profesional]". La actriz no dudó en defender a Aracely Arámbula, quien es la protagonista de dicho melodrama, debido a que se ha rumorado que está un poco soberbia y ha sido poco amigable con sus compañeros. "Trabajar con Aracely [Arámbula] también ya por segunda vuelta, porque es mi segunda vez, la verdad [me siento] muy afortunada porque es una gran compañera. Y es el regreso de ella a la televisora", mencionó. "Siempre dicen eso [que hay conflictos], no hagan caso. Es una excelente compañera, la pasamos increíble, nos reímos mucho y es muy ocurrente, y muy, muy sencilla". Martha Julia Gabriel Soto; Martha Julia | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martha Julia prefirió mencionar que está feliz en su carrera profesional y como madre de dos hijos. Incluso, reveló que su primogénito, quien tiene 24 años, ya tiene novia y es "muy tranquila" como suegra y nada celosa.

