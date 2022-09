Martha Julia dice si es cierto que retomó su romance con Gabriel Soto Martha Julia se encargó de aclarar si era verdad si estaba nuevamente involucrada con su ex durante una entrevista en el programa Hoy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto en los últimos tiempos ha estado en el ojo del huracán. No solo la gente ha especulado sobre una posible crisis del actor con Irina Baeva, sino que también han hablado de infidelidades y hasta de un supuesto romance con su ex Martha Julia. Fue la propia Martha Julia quien se encargó de aclarar si era verdad si estaba nuevamente involucrada con su ex durante una entrevista en el programa Hoy. "¡Ay!, ¿pues cuántas cosas no están saliendo a diario?... Ya déjenlo, pobrecito", dijo la actriz mexicana cuando le preguntaron por Soto. "La verdad, sin comentarios, no quiero decir nada porque se presta a ese tipo cosas, perdón, sin comentarios, nada que ver", añadió. Martha Julia y Gabriel Soto Martha Julia y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent "Parecen detectives, por ejemplo, ahora que me fui estaba viendo unas notas que dije '¿qué es esto?', que en mis lentes se reflejaba Gabriel, ¡por favor!, ya llegaron al grado de ser detectives, nada que ver, ningún Gabriel Soto ni nada de eso", aseguró. No obstante, Martha Julia dejó una puerta abierta en caso de que volviera con el actor. "Todo eso son chismes, y si fuera cierto, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos", dijo. En cuanto a los rumores de separación entre Soto y Baeva dijo: "Sin comentarios, cero comentarios de eso, yo no me meto". Aunque Martha Julia se mantiene soltera, aseguró que está muy feliz en lo personal y profesional. "Aunque no lo crean ahorita estoy muy soltera, muy contenta, muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos, así me toco hasta ahorita, no ha llegado el hombre para que esté a mi lado y que yo les pueda presumir y les pueda decir aquí estoy con el hombre que amo, pero pues no, estoy soltera, disfrutando, ¿por qué no?", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de años sin encontrarse, el pasado mes de junio la expareja volvió a coincidir en el set de grabación de la nueva versión de La madrastra. Cuando a Martha Julia le preguntaron por el encuentro respondió que había sido algo hermoso: "Después de tantos años ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito, alguien que le tienes tanto cariño y trabajar juntos, aparte que su carácter es maravilloso toda la vida; entonces es bien bonito trabajar con él".

