Martha Julia pide que dejen ser feliz a su ex Gabriel Soto Martha Julia no dudó en defender a su empareja sentimental Gabriel Soto, tras los ataques de los que el actor es presa a causa de su actual romance. Le envían un mensaje a quienes lo agreden. By Carolina Amézquita Pino Las controversias en las que Gabriel Soto ha estado envuelto tras dar a conocer su relación sentimental con Irina Baeva y su divorcio de Geraldine Bazán no cesan. Ante ello, Martha Julia, quien mantuvo un romance con el actor, sale en su defensa y pide que lo dejen vivir tranquilo con su nueva pareja. "Déjenlo vivir [a Gabriel Soto]; déjenlo que sea feliz. Ya no a los ataques. Eso es todo lo que les pido", mencionó Martha Julia a los medios de comunicación. "Puedo asegurar que me da mucho gusto verlo feliz. RELACIONADO: Lili Estefan se burla de Gabriel Soto: "¡Qué inteligente es!" Image zoom Mezcalent La intérprete de Denise Fernández en la teleserie Por amar sin ley dejó claro que no quiere volver a opinar sobre la situación por la que atraviesa el histrión; incluso, aseguró que no "quiero mencionar la palabra [romance] porque es un miedo terrible". Prefiere respetar la situación sentimental de la persona a la que, según ha declarado, es el amor de su vida. "Ya dije lo que tenía que haber dicho en su momento y hasta aquí llegué con ese tema", advirtió. "Ya no hablo más de ese tema". Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace más de 15 años, Martha Julia y Gabriel Soto mantuvieron una relación sentimental que duró dos años; concluyeron su romance en buenos términos. Ambos histriones se conocieron cuando grababan la telenovela Las vías del amor en el 2002. Hasta la fecha, la actriz solo tiene palabras bonitas para su expareja. "Para mí es la persona que más he amado en este mundo y como pareja lo puedo decir. En su momento fue algo único en mi vida y algo que voy a llevar para siempre porque es una de las personas que más ha estado en mi corazón y que va a estar toda la vida", declaró hace un tiempo Martha Julia.

