Ex de Gabriel Soto habla de la próxima boda del actor Antes de contraer nupcias con Geraldine Bazán, Gabriel Soto mantuvo un importante con una actriz de telenovelas; ¿qué opina la famosa sobre el próximo matrimonio de su ex con Irina Baeva? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2002, Gabriel Soto conoció a Martha Julia cuando ambos compartieron créditos en la telenovela Las vías del amor. Ahí, surgió un conocido romance que duró dos años. La pareja concluyó la relación sentimental en los mejores términos; incluso, la actriz confesó, en alguna ocasión, que el protagonista del melodrama Soltero con hijas uno había sido el amor de su vida; además, siempre tienen un mensaje agradable y positivo el uno del otro. En esta ocasión la actriz fue cuestionada sobre la próxima boda de su ex con Irina Baeva. "Lo veo feliz, la verdad no sé. Solo veo cosas bonitas [de Gabriel Soto]", mencionó Martha Julia al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). La intérprete de en Patricia Manrique de Castro en la telenovela Diseñando tu amor, utilizó, justamente, dicho melodrama dicho melodrama para hacer una analogía de lo que sería su amor ideal. "Creo que el diseño del amor está en la familia, primero, antes que cualquier cosa. Creo que conforme va creciendo uno se va haciendo mucho más selectivo y el diseño va siendo mucho más exclusivo", mencionó. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la también modelo se ha mantenido soltera desde que se separó de Salvador Ibarra, el padre de su hija menor Isabella. Y si bien su hijo mayor tiene 22 años, ahora está enfocada al cuidado de su hija menor Isabella, quien tiene seis. "Todo lo que me falta, apenas empezando otra vez. Muy contenta, muy feliz. Aprendiendo y al mismo tiempo inyectándome de energía, vitalidad y felicidad mi hija", confesó. martha-julia.jpg Ahora Martha Julia ha dejado atrás la historia de amor con Gabriel Soto y, como mencionó, disfruta de su soltería.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Gabriel Soto habla de la próxima boda del actor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.