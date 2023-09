"¡Ella dijo que sí!": Así fue la romántica pedida de mano de Martha Higareda sobre el escenario La artista intervenía en una de las multitudinarias conferencias de su novio, Lewis Howes, cuando todo sucedió. ¡Qué momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como suele ocurrir en cualquier compromiso, todo era un secreto. Al menos para la persona a la que van a pedir la mano. En este caso, Martha Higareda. La actriz formaba parte de las conferencias que su pareja, Lewis Howes, estaba dando en el multitudinario evento, The Summit of Greatness, en el que ella también participaba. La intérprete mexicana, quien ha revelado recientemente que sueña con formar una familia, subía al escenario con un espectacular vestido azul y era entrevistada por su novio, ajena a todo lo que estaba por llegar. Cuando ya se había pensado que su participación había concluido, es que tuvo lugar el romántico momento, del que el público no solo fue testigo y cómplice, sino también parte importante. Martha Higareda Martha Higareda se compromete con Lewis Howes | Credit: IG/Lewis Howes Los gritos de alegría, los aplausos e incluso lágrimas de emoción dijeron presente mientras en el escenario, Howes le hacía la pregunta a su chica, quien no podía quitarse la mano de la cara de la incredulidad. "¿Te quieres casar conmigo?", le expresó arrodillado a la antigua usanza. "¡Sí!", contestó ella, visiblemente emocionada y nerviosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento ha sido compartido por ambos en sus redes donde han recibido cientos de felicitaciones llenas de cariño. La parejita comparte, además de su amor, también la pasión por el bienestar, la vida y el crecimiento personal, razón por la que ambos se dedican a motivar e inspirar a través de podcasts y entrevistas para que todos sean un poquito más felices. O, al menos, tengan las herramientas para serlo. Ellos, en estos momentos, lo son, y mucho. ¡Felicidades!

