Exclusiva: Martha Higareda revela cuál es el sueño que le falta por cumplir Además de actriz, Martha Higareda ha destacado como escritora, productora cinematográfica y titular de un par de podcast. Pese a estos éxitos todavía desea cumplir su mayor anhelo ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi dos décadas de trayectoria artística que inició cuando debutó como protagonista de la película Amar te duele en 2002, Martha Higareda ha logrado una carrera de éxito que incluye diversos proyectos en Hollywood, que incluye su participación estelar en la serie Altered Carbon y ahora comparte créditos con Susan Sarandon en la serie Monarch. Sin embargo, la actriz revela que aún tiene un anhelo muy importante por cumplir. "Sueño con establecer una relación sólida y preciosa con un hombre que sea maravilloso y juntos crear una familia", confesó a People en Español. La productora de películas como No manches Frida y Cásese quien pueda ha tenido que librar diversos obstáculos para hacer una carrera histriónica en Hollywood. "Uno de mis mayores retos tuvo que ver con venirme a Estados Unidos. Después de tener una carrera relativamente exitosa en México, llego a este país, no conozco a nadie, no necesariamente todos me conocen y tengo que volver a empezar", relató. "Además, en un idioma que no era el mío. Cuando vine para acá, hace diez años, mi inglés no estaba bien, no se me entendía; entonces, tuve, de verdad, que trabajar muchísimo en clases y mejorar mi acento", agregó. "La otra es que, en el momento que vine, Hollywood estaba buscando como el cliché de la latina. O era súper curvilínea y un mujerononón o eras mucho más como Tom boy, musculosa y como de pistolas. Entonces, ¿dónde encajaba yo? Me acuerdo que viví un momento de crisis de identidad". el look del día, famosa, estilo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras buscar cumplir con los estándares establecidos, la también escritora "siempre estaba tratando de imitar a alguien". Sin embargo, "encontré mi propia autenticidad, y me acepté", así fue como logró oportunidades que incluyeron un protagónico. "De repente dije 'esta soy yo y hay un lugar en la industria que va a voltearme a ver y va a decir "alguien como ella yo necesito"'. Y me pasó cuando hice la serie de Altern Carbon, que tenía que interpretar a una policía que es ruda, pero al mismo tiempo tiene mucha sensibilidad. Porque las latinas así somos, podemos ser fuertes pero también tenemos femineidad", mencionó. Los logros profesionales de la intérprete de Mariana en el filme 3 idiotas, ahora se expanden por las plataformas digitales con su programa Infinito que transmite en video a través de YouTube y en formato de podcast en Pitaya. Por si eso no fuera suficiente, tiene al aire la tercera temporada de otro podcast titulado De todo un mucho, donde hace mancuerna con Yordi Rosado, el cual surgió tras una charla casual en un café. Martha Higareda Martha Higareda | Credit: JC Olivera/Getty Images "Una amiga, se llama Nicky y se dedica a los podcasts, fue quien tuvo la idea", explicó. "Lo lanzamos en marzo [de 2020] y cayó, literal, como anillo al dedo porque justamente cae la pandemia y mucha gente está ávida de encontrar otras historias, cosas de motivación; incluso, cosas paranormales, que también hablamos en el podcast". Esta emisión producida por Armando López también enfrentó diversos desafíos. "Uno de los más grandes es que en Latinoamérica este término de podcast era bastante nuevo, no había mucha gente que lo estaba escuchando y la otra parte es cómo transferir esto al mundo latino", explicó. "Puedo usar mi voz esperando que eso le ayude a alguien; usar mi voz para poder servir de alguna manera", Martha HIgareda "Tuvo que ver, en cierta manera, de hablarle a la gente y decirle 'esto es un podcast'. Ahora estamos muy contentos porque tenemos un público muy grande, de habla hispana, que nos escucha en Estados Unidos", dijo. "Es otra ventana para llegar a la gente de forma diferente. Con las películas o series estás contando una historia que entretiene. En el podcast puedo usar mi voz esperando que eso le ayude a alguien; usar mi voz para poder servir de alguna manera". Martha Higareda se confiesa feliz por el nivel de conexión que ha logrado con De todo un mucho que se puede escuchar a través de Pitaya y Spotify.

