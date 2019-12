Luto en familia real de Noruega: la historia de amor de la princesa Marta Luisa y Ari Behn By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images La princesa estuvo casada 15 años y tuvo tres hijas com el pintor y escritor, quien se quitó la vida en estas fiestas navideñas. Empezar galería Ari Behn Image zoom Nigel Waldron/Getty Images El escritor y pintor se suicidó el día de Navidad. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su exesposa Image zoom Getty Images Estuvo casado con la princesa Märtha Louise de Noruega por 15 años. 2 de 10 Applications Ver Todo Su boda Image zoom Pool BASSIGNAC/BUU/Gamma-Rapho via Getty Images Se casaron en mayo de 2002 en Trondheim, Noruega. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Las tradiciones Image zoom Getty Images Aunque no recibió un título nobiliario, formó parte de la familia real. 4 de 10 Applications Ver Todo Tiempos felices Image zoom KALLESTAD, GORM/AFP via Getty Images La pareja parecía llevarse bien. 5 de 10 Applications Ver Todo Sus hijas Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images La pareja tiene tres hijas, cuya cutodia compartían. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Compañero en todo Image zoom Getty Images En todos los eventos él estuvo a su lado. 7 de 10 Applications Ver Todo El fin Image zoom Julian Parker/UK Press via Getty Images La princesa anunció en agosto de 2016 que se estaban divorciando, trámite que concluyeron el año siguiente. 8 de 10 Applications Ver Todo Intentaron Image zoom Julian Parker/UK Press via Getty Images En la declaración que anunciaba su divorcio, la princesa explicó que intentaron todo para que la relación funcionara, pero se alejaron el uno del otro con el paso de los años. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo amor Image zoom Daniel Perez/Getty Images La princesa causó una gran sorpresa cuandi anunció a princpios de este año que estaba saliendo con el chamán Durek Verrett. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Luto en familia real de Noruega: la historia de amor de la princesa Marta Luisa y Ari Behn

