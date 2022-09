Conductora de televisión que lucha contra el cáncer se quita la peluca en programa en vivo Martha Guzmán dejó a un lado el glamour y tomó la decisión de mostrar su realidad tras luchar con esta enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2021, a Marta Guzmán le detectaron cáncer de mama; ante ello, tuvo que someterse al tratamiento correspondiente y, en consecuencia, perdió el cabello. Como forma parte del elenco de conductores del programa Chismorreo, ha utilizado una peluca para cubrir su calvicie. Sin embargo, durante la transmisión en vivo, la presentadora sorprendió a todos al decidir quitarse la peluca. "Estoy a punto de quitarme esto [la peluca], tengo calor, me estoy asando, tengo bochorno", mencionó Guzmán en dicha emisión. "Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor". La presentadora dejó a descubierto que tiene poco cabello, pero no le importó. De hecho, quiso utilizar esta situación como una forma de apoyar a todas aquellas personas que, como ella, ha tenido que lidiar con la pérdida de pelo. "A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer en el Chismorreo porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé", continuó. "De repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: '¿Esa de ahí soy yo?', me costó trabajo y no es que le debe de dar pena a nadie, porque no es algo que buscaras. Y este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero pues ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar". Marta Guzman Marta Guzman | Credit: Instagram/@martapasadita SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 1 de junio de 2022, Marta Guzmán fue dada de alta tras seis meses de recibir los tratamientos correspondientes. "Ahora sí pienso que el pelo es un accesorio, porque así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar, y de verdad me siento mucho más cómoda", confesó. "Me siento muy cómoda, me siento muy apapachada aquí y como me siento en mi casa, así ando en mi casa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conductora de televisión que lucha contra el cáncer se quita la peluca en programa en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.