Presentadora Marta Guzmán en quimioterapia tras serle detectado un cáncer de mama La presentadora Marta Guzmán anunció que se le detectó un cáncer de mama el pasado noviembre, por lo que tuvo que entrar al salón de operaciones y ahora recibirá quimioterapia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marta Guzman Marta Guzman | Credit: Marta Guzman/Instagram La conductora del programa mexicano de televisión Chismorreo Marta Guzmán anunció que se le detectó un cáncer de mama el pasado noviembre, por lo que tuvo que entrar al salón de operaciones y ahora recibirá tratamiento de quimioterapia. "Va a ver días que me voy a tener que ausentar… no quería yo llorar porque dicen que es la enfermedad de las emociones", aseguró en su programa. Según explicó, en diciembre la operaron de un "tumor en el seno derecho, que resultó ser cáncer". "Afortunadamente se quitó, se quitaron ganglios, también negativos, el tumor sí era cáncer, se quitó todo. No todo el seno, que también hay mucha gente que pregunta, pero no, este fue conservador. Se conserva parte de tu seno, solo quitan el tumor, era pequeño", indicó. "Se detectó a tiempo, yo me hago mis estudios cada año, ahora lo tendré que hacer con más frecuencia, y simplemente para que no regrese, porque se hace todo un estudio, el mismo es desde noviembre que lo detecté, los resultados arrojaron que sí requiero quimioterapia y es para prevenir que regrese", explicó. La expresentadora de Primero Noticias comunicó que prefirió explicarlo en persona a su público para evitar malentendidos. "Todo esto lo platico y lo hablo porque no me gustaría que se enteraran por otro lado, quiero que lo sepan de mí y quiero agradecer el apoyo que tengo. Voy a estar bien, y si me porto mal, regáñenme por favor. Le voy a echar todos los kilos, mañana es mi primera quimio", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Primero que nada quiero agradecer a Multimedios por mi regreso, porque ya estaba aquí, pero me fui, pero regresé y empezar este proyecto con buena energía, con buenos proyectos, lo valoro", sostuvo.

