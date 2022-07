Fallece la primera actriz de telenovelas y teatro, Marta Aura Palacios La noticia era confirmada este sábado por la varias organizaciones teatrales en México. "Forjó una reconocida trayectoria de más de 60 años". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del teatro, el cine y la televisión mexicana se viste de luto ante la inesperada noticia de la muerte de una de sus grandes, la primera dama de los escenarios, Marta Aura Palacios. La comunidad teatral de este país daba a conocer la triste noticia a través de sus diferentes perfiles en redes sociales. Entre ellos, la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. "Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Un abrazo a su familia y a la comunidad artística", anunciaron. Marta Aura Marta Aura | Credit: (Photo by Selene Vargas /Clasos.com/LatinContent via Getty Images) Su trayectoria abarca una amplia lista de trabajos que incluyen más de 30 telenovelas entre las que caben destacar Quinceañera, Pueblo chico, infierno grande, Teresa y El privilegio de amar, entre otras muchas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El teatro fue su otro hogar con mas de una veintena de obras en su haber. En él siguió trabajando durante muchos años incluso leyendo obras, entre las que no faltaba la poesía. Los últimos tiempos descendió su ritmo de trabajo debido al problema en la vista que padecía. Marta Aura fallecía a los 83 años sin detallarse la causa de su muerte. Que En Paz Descanse.

