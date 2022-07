Hijo de la actriz Marta Aura asegura que su mamá murió por una negligencia médica El hijo de la fallecida actriz Marta Aura ha hecho unas fuertes revelaciones en las que afirma que su madre murió a causa de una negligencia médica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marta Aura Marta Aura | Credit: (Photo by Selene Vargas /Clasos.com/LatinContent via Getty Images) Hasta ahora se desconocían las causas de la inesperada muerte de la reconocida actriz mexicana Marta Aura. En medio del dolor, su hijo ha hecho fuertes revelaciones en las que afirma que su madre murió por negligencia médica. De acuerdo con las declaraciones de Simón Guevara en el programa de televisión mexicano Ventaneando, la actriz de cine, teatro y televisión fue ingresada por neumonía atípica, pero desafortunadamente nunca salió del hospital. "Mi mamá entró al hospital el día 12 de junio, el 13 nos íbamos a Guadalajara para el estreno de una película que hicimos hace tres años con mi hermano Rubén, que es director de cine. Teníamos la esperanza de que saliera, todos los días los médicos nos decían: 'En dos días ya sale'", contó en Ventaneando. "Sucedió una situación, una negligencia, así es desde mi punto de vista. Al hospital entró por una supuesta neumonía y digo supuesta porque los médicos dijeron que parecía ser una neumonía atípica. Le hicieron sus pruebas de PCR y de antígenos y salió negativa. Tenía sus tres vacunas", dijo. Marta Aura Marta Aura | Credit: (Photo by Selene Vargas /Clasos.com/LatinContent via Getty Images) "La estaban picando mucho para sacarle sangre, para meterle el suero, ella misma dijo 'No me hagan esto, me están martirizando'. Quien hizo el tratamiento no fue el médico encargado sino un asistente. De pronto, llegaron a decirnos que mi mamá estaba en crisis, que había que entubarla o se moría. Nos explicó el médico que nunca les había pasado algo así, pero que su asistente... que hubo un pequeño piquete, tu mamá se movió, está muy vieja, sus pulmones están muy hinchados y, por eso, sin querer, le pinchamos el pulmón", aseguró Guevara que le explicaron. Hasta el momento la familia no ha valorado si impondrán una demanda contra los responsables de la muerte de su madre. "No lo sé, es algo que tenemos que hablar entre nosotros, en su momento lo hablaremos", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de la muerte de la primera actriz mexicana a los 83 años el pasado 9 de julio impactó a la comunidad artística. Los televidentes, por su parte, extrañarán a quien fuera protagonista de más de 30 telenovelas, entre las que están Quinceañera, Pueblo chico, infierno grande o El privilegio de amar.

