Firme, pero sin perder los papeles, Marlene Favela contesta como nunca a sus 'haters' Que si dónde está su marido, que si le tapa las orejas a su niña, que si esto, que si lo otro. La actriz dice ¡basta! a sus detractores con un video en Tiktok. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la reina de las redes y de su vida. Hasta ahora, Marlene Favela se ha mantenido muy al margen de las críticas pero hasta aquí hemos llegado. La actriz, cansada de que se metan en sus asuntos personales como su matrimonio o cómo viste a su nena, ha puesto un parón a los ataques con una respuesta en redes. Pero no, no crean que ha sido una contestación al uso. La gata salvaje ha hecho honor a su nombre de telenovela y ha utilizado una táctica mucho más irónica y malvada: se llama Tiktok. Por medio de una voz de telenovela de mala malísima ha mirado a cámara y se ha dirigido a sus haters con el siguiente mensaje. "Si supuestamente te caigo mal y aún así vives pendiente de todo lo que publico, cariño, déjame decirte que tú no eres un hater, tú lo que eres es un fan confundido. ¡Lo siento, alguien te lo tenía que decir!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más claro, el agua. Marlene se quedó tan a gusto y cerró el tema. Con humor pero poniento los puntos sobre las íes, así fue su respuesta a quienes no dejan de comentar sobre su vida personal. La supuesta separación con su esposo George Seely, con quien no se le ha visto en toda la cuarentena ni siquiera con la peque tiene a sus seguidores en un sin vivir. Pero ella no piensa soltar palabra al respecto, al menos por ahora. Su vida es su vida y, por supuesto, su trabajo. ¡Y es que no para! Marlene tiene la casa llena de productos y objetos que promueve y de los que es imagen. Sus videos en Youtube son todo un éxito, en Instagram ya ha superado los 4 millones de seguidores y en Tiktok, ¡acaba de celebrar el millón! Una influencer en toda regla que sin salir de casa tiene una vida de lo más agitada. Todo bajo la mirada pura y dulce de su Bella del alma, la luz de sus ojos e motor para seguir dando lo mejor de sí misma. ¡Gracias Marlene!

