¡Uy! ¡Marlene Favela y George Seely ya no lucen sus argollas de matrimonio! La actriz y el papá de Bella Seely han llamado la atención en sus últimas publicaciones por la asuencia de tan significativo símbolo y su situación actual es cada vez más evidente en cada pequeño detalle... ¿Será la gota que colme el vaso? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marlene Favela y su esposo, George Seely, continúan sin hablar del estado de su relación, pero ningún gesto pasa desapercibido para los seguidores de ambos. Desde el día en que el papá de Bella dejó de seguir a su mujer e hija en redes, hasta el momento en el que la actriz despojó su casa de los retratos del australiano, pasando por cada pequeño comentario que el esposo de La Gata Salvaje deja en el feed de la cuenta de instagram de su bebé, todo es observado y analizado al detalle. Image zoom Instagram George Seely Ahora hay otro gesto que continúa dando pistas acerca de la situación del matrimonio que ha hecho saltar todas las señales de alarma: ni Marlene Favela ni George Seely llevan puestas ya sus argollas de matrimonio. Si hace unos días la influencer mostraba sus manos con distintos anillos,la argolla en cuestión brilló por su ausencia, al igual que la última foto de su todavía supuesto esposo... Tampoco llevaba puesto su anillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos de los fans de la actriz acusan a su marido de haber abandonado a su mujer y a su hija, aunque ellos continúen sin pronunciarse al respecto. Cuando alguien le defendió en su cuenta de instagram, él corrió a darle las gracias. “¡Dios mío! Todos estos metiches que se preocupen de sus propios asuntos. Ninguno de Vds. sabe qué pasó entre él y su exmujer, no saben nada de sus vidas privadas, no tienen idea de si ve o no ve a su hija. ¿Quiénes son para decirle lo qué tiene que hacer y cómo hacerlo? ¡Caray!”, escribió un mujer bajo el video arriba compartido. George Seely contestó con un emoji de manitas agradecidas y escribió un sencillo, “gracias”. El comentario decía “su exmujer”, algo que él no corrigió e incluso agradeció. Sea lo que sea lo que esté pasando, Marlene Favela lo está llevando con una entereza maravillosa y haciendo caso omiso de las opiniones de todos. Hermética en lo que se refiere a su vida personal, continúa trabajando como la gran profesional que es, dedicada a su niña en cuerpo y alma.

