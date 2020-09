Marlene Favela, Victoria Ruffo y Sofía Castro, ¡juntas en una nueva serie! Las tres actrices se han unido en un jugoso proyecto actoral, se llama Lu, the power of us y es una nueva y divertida teleserie con la que estas damas de la escena promueven una línea de productos de belleza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Representan tres generaciones distintas de actrices, todas ellas exitosas, trabajadoras y con un sinfín de proyectos siempre en el calendario. La vida y la belleza les ha reunido para un trabajo muy especial donde el cuidado personal y la actuación van de la mano. Marlene Favela, Victoria Ruffo y Sofía Castro protagonizan la serie Lu, the power of us, una novela de mujeres con la que no solo nos regalan una historia de aventuras femeninas muy divertidas sino con la que también promueven una importante marca de productos de belleza. Se trata de Latin Us Beauty, una línea de ingredientes naturales que estas tres mujeres representan a la perfección. El teaser de la serie ya se ha publicado en Youtube, al alcance de todos sus fans. Con este proyecto actoral por fin hemos vuelto a ver la 'gata salvaje' de regreso al set de grabación y en su papel de actriz. Para Marlene este es un sueño hecho realidad porque suma las dos pasiones de su vida, el mundo de la moda y belleza y la actuación, donde nació como artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rodaje ha sido una experiencia maravillosa para las tres actrices tal y como demuestran las imágenes; se han llevado de maravilla, sin divismo alguno, y el resultado final es la mejor prueba de ello. Una manera diferente y original de promocionar la belleza y el bienestar personal a través de un trío de mujeres que hará las delicias de los telespectadores.

