Marlene Favela sufre tremendo susto por incendio en su casa Marlene Favela estuvo muy preocupada por su seguridad tras iniciarse el fuego en el edificio donde habita en la Ciudad de México y tras el gran retraso de los bomberos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un enorme susto recibió Marlene Favela cuando, durante la madrugada del pasado martes, descubrió un incendio en uno del los departamentos del edificio donde habita en la Ciudad de México; lo que más le preocupó fue la tardanza del equipo de bomberos que asistió al lugar mucho tiempo después de realizar el reporte telefónico. “A las 5 a.m. un departamento de mi edificio empezó arder en llamas y todos salimos de inmediato gracias a que los vecinos empezaron a gritar “¡fuego!”, explicó Favela en su cuenta de Twitter. “Todos estuvimos llamando a los teléfonos de emergencia!!!! ¡¡¡¡Los bomberos llegaron 40 minutos después!!!!”. RELACIONADO: ¡Marlene Favela presenta en exclusiva a su hija Bella! Image zoom Instagram/Marlene Favela Pese al retraso, la situación pudo ser controlada; ahora la actriz y su familia se encuentran bien y fuera de peligro, según informó momentos después. “¡Mi familia, mis vecinos y yo estamos bien!”, agregó. Sin embargo, la intérprete de Nina Pérez de Montenegro en la telenovela Pasión y Poder realizó una denuncia a Claudia Sheinbaum, gobernadora de la capital mexicana, por la falta de herramientas especializadas para los bomberos y la respuesta ineficiente por parte de las autoridades para asistir en un siniestro de este tipo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “Es increíble que no atiendan las llamadas de emergencia de inmediato”, advirtió. “Claudia Sheinbaum ¡usted tiene la obligación de proteger a todos los habitantes de esta ciudad! Los pobres bomberos y policías hacen lo que pueden sin tener el equipo necesario para salvaguardar, ni la de los demás! ¡Ni siquiera les proporcionan mascarillas!”. Tras esta situación, Marlene Favela se encuentra nuevamente tranquila y disfrutando en casa con la compañía de su bebita Bella.

