El mensaje con el que el esposo de Marlene Favela deja entrever su postura tras la separación El empresario considera que un hijo no es una excusa para permanecer juntos cuando ya no hay amor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marlene Favela confirmaba a mediados de junio a través de sus redes sociales lo que para muchos era un secreto a voces: el fin de su matrimonio con el empresario George Seely. "Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio", declaró la actriz mexicana. Aunque no reveló el motivo de la ruptura, la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea apuntó a su esposo como el responsable de la separación. Image zoom Marlene Favela y George Seely Instagram Marlene Favela (x2) "Lo que sea que haya hecho ya lo pagó porque se perdió la oportunidad de estar al lado de su hija y de su esposa y quiero decirles que es un ser humano como cualquier otro, como tú, como yo cometemos errores […] Yo de mi parte hice lo que tenía que hacer para salvar a mi familia", se sinceró la también heroína del melodrama de Telemundo El zorro, la espada y la rosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seely, que hasta ahora ha guardado silencio, dejó entrever por primera vez su postura tras lo sucedido a través de un comentario que publicó una de sus seguidoras en Instagram. "La gente necesita dejar de decirle qué hacer. Ocúpate de tus propios asuntos, ninguno de ustedes sabe lo qué ocurrió y por qué. Ellos no son los primeros ni los últimos en divorciarse con niños. Un niño no es una excusa para permanecer juntos cuando ya no hay amor. Es más saludable para el niño vivir en un ambiente pacífico, incluso si no es con ambos padres", reza el mensaje que le hizo llegar su seguidora y con el que al parecer se sintió muy identificado. Image zoom George Seely Tanto es así que, además de darle un ‘me gusta’, el empresario respondió a la persona que lo escribió con un ‘bien dicho’, dejando claro que suscribe todas sus palabras.

