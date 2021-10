Marlene Favela sorprende a su hija con una fiesta de cumpleaños de ensueño Piñata, baile, torta gigante... Bella celebró dos años rodeada del amor de su madre en un festejo lleno de regalos, sorpresas y momentos inolvidables para la pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada día junto a Bella es un regalo para Marlene Favela. La actriz quiso devolverle todo ese sentimiento que recibe con una fiesta de cumpleaños que fue de auténtico cuento de hadas. La actriz organizó cada detalle al milímetro y el resultado fue un festejo lleno de momentos únicos y sorpresas para la princesa cumpleañera. Vestida perfecta para la ocasión, Bella llegaba al lugar de la fiesta donde le esperaban amigos, una tarta gigante y una preciosa piñata. El lugar se disfrazó de globos, adornos coloridos y un sinfín de regalos para la chiquitina que no podía creer lo que tenía ante sí. Su carita era de pura sorpresa y felicidad a juzgar por el precioso video y fotografías que Marlene compartió en sus redes y en las de su chiquitina. Pero, sin duda, lo más emotivo fueron las palabras de amor de madre a hija que emocionaron profundamente a todos. "Gracias por regalarme los dos años más hermosos de mi vida, Bella. Feliz cumpleaños, te amo por siempre y para siempre", le escribió. Marlene Favela Bella, hija de Marlene Favela | Credit: IG/Marlene Favela Marlene Favela Marlene Favela y su hija Bella | Credit: IG/Marlene Favela Una felicitación a la que se sumó su papá, George Seely. "Felicidades cariño mío", le expresó junto a una tierna foto del día de la celebración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña recibió también el el cariño y los buenos deseos de anónimos que la siguen y también de compañeros de profesión de su madre que quisieron mandarle todo el amor en este día tan significativo. Jomary Goyso Jomary Goyso y Bella | Credit: IG/Jomary Goyso "Mi princesa Bella, hoy celebro tu vida igual de emocionado que el día que nos conocimos. Cambio que ahora soy tu padrino ¡y antes sólo era tu tío! ¡Dos años que parecen una vida llena de luz! ¡Te amo mi princesa bella. Pronto te veo!", le escribió muy emocionado Jomari Goyso. ¡Muchísimas felicidades preciosa, que sean muchos más!

