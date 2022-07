¡Ella es Sirena Favela, la sobrina de Marlene Favela que ha heredado su talento y belleza! La joven de 27 años es toda una abogada de éxito, pero también una influencer que empieza a tener cada vez más fuerza en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales han sido una ventana que durante el tiempo que Marlene Favela ha estado alejada de la actuación la han mantenido en contacto con su público. También se han convertido en otra herramienta de trabajo desde donde ha promovido sus emprendimientos de éxito. Ha sido precisamente a través de aquí que sus seguidores han podido conocer a otra de las mujeres de su familia: su sobrina Sirena Favela. La joven de 27 años es una abogada respetada que, además, empieza a dar sus pasitos como influencer en estas plataformas. En Instagram ya cuenta con casi 6 mil seguidores y sus videos y fotos no pasan desapercibidos. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Mezcalent Posa como una auténtica modelo, promueve ciertos productos y muestra sus rutinas de ejercicios en el gimnasio, donde acude asiduamente para mantener su figura en forma. El parecido entre tía y sobrina es considerable. Y no solo porque físicamente comparten muchos rasgos similares, gestos e incluso la voz, sino que porque también les une ese tesón de luchar por lo que quieren y triunfar. La joven ha compartido varios logros y trabajos como abogada en sus redes, una profesión en la que ya brilla a pesar de su corta edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sirena es hija de una de las hermanas de Marlene, Laura, a quien ha definido en sus redes como "la mejor mamá del mundo" y un "ejemplo". También ha publicado con orgullo fotos con su tía Marlene, a quien le une un gran amor y toda la admiración. "Me siento tan orgullosa de ti de la mujer, madre, tía y hermana que eres. Gracias por apoyarme en todo, incluso hasta en mis malas decisiones, que me dices que no y aún así voy y lo hago", le escribió en una de sus fotos. Aunque lo suyo es la ley, lo de crear tendencia y compartir contenido interesante en redes no se le da nada mal. Con un ejemplo tan cercano y exitoso como el de su tía, no cabe duda de que cuenta con los mejores tips y consejos para brillar.

