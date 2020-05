Marlene Favela se muestra sola y feliz junto a su hija. Pero... ¿dónde está su esposo? La actriz celebró sola con su pequeña Bella el Día de la Madre sin rastro de su marido George Seely. Ninguno se sigue en las redes. ¿Qué ha pasado? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de los duros tiempos que corren en el mundo, Marlene Favela luce una sonrisa perpetua en su rostro. La gran 'culpable' de su dicha es su hija, Bella, que ha venido a iluminar su vida y cumplir el sueño más grande de todos: ser mamá, el papel más importante hasta ahora. La actriz acaba de vivir su primer Día de la Madre en su compañía y así nos lo ha manifestado en sus redes sociales. Una jornada de ensueño que estuvo marcada por la falta de su pareja, George Seely. Hace ya algún tiempo que no les hemos visto juntos en redes y eso ha hecho que sus seguidores de años le pregunten al respecto. Marlene, siempre cuidadosa con su vida personal, no ha dado explicaciones sobre el delicado asunto. Lo que sí hemos podido comprobar es que ninguno de los dos se sigue en Instagram. La última foto juntos en esta red social se remonta a mediados de enero cuando presentaron a su princesa a la Virgen de Guadalupe, desde entonces no les hemos vuelto a ver acompañados, al menos en esta plataforma. Por su parte, George, que solía tener su cuenta abierta al público, ha decidido hacerla privada y apenas sigue a tres personas, entre las que no se encuentra la protagonista de La gata salvaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se casó a finales del año 2017 en una boda de cuento de hadas donde no faltó detalle. Las imágenes mostraban a dos novios profundamente enamorados y decididos a emprender una vida juntos. Lucharon por convertirse en padres y finalmente lograron este gran anhelo. Image zoom Cortesía de Marlene Favela Aunque ninguno se ha pronunciado sobre el tema, el hecho de que Marlene celebre días tan importantes sola y que no muestre imágenes de la familia durante este confinamiento da que pensar si las cosas hayan podido acabar. Sea como fuere, les deseamos lo mejor del mundo a ambos.

Close Share options

Close View image Marlene Favela se muestra sola y feliz junto a su hija. Pero... ¿dónde está su esposo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.