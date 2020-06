Marlene Favela se manifiesta sobre el mal de amores. "Ojos que no ven, corazón que no siente" En medio de una supuesta ruptura matrimonial, la actriz recurrió de nuevo a las redes y al sentido del humor para hablar de las relaciones. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las reinas de las telenovelas, de las redes y de lo que se proponga. La situación sentimental de Marlene Favela es una incógnita y mientras el resto del mundo se pregunta qué pasa entre ella y su esposo George Seely, la actriz no para de hacer cosas, algunas muy divertidas. Hasta el momento no ha querido entrar en detalles ni airear sus asuntos privados, al menos de forma seria. Una vez más, la protagonista de La gata salvaje recurrió a su rincón favorito, Tiktok, para hacer frente a esta temática y poner sobre la mesa, y con humor, qué piensa del mal de amores. Una forma cómica de contestar sin entrar en polémicas y arrancando las risas de quienes la vemos. Vestida de colegiala, Marlene sorprendió con estas líneas sobre el desamor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona tiene un dolor en el corazón?", pregunta el interlocutor. A lo que el personaje de niña de Marlene contesta. "Apagar la luz". "¡Apagar la luz! ¿Por qué?", le vuelven a preguntar. "Porque ojos que no ven, corazón que no siente", contesta la niña grande. Y así, entre risa y broma, como escribían sus seguidores, la feliz mamá de Bella que acaba de cumplir ocho mesecitos, decía una gran verdad. A pesar de su supuesta separación, Marlene no cesa de publicar videos divertidos en esta plataforma que ha supuesto todo un descubrimiento para los famosos, ¡y ellos para nosotros! La actriz de 42 años tiene un perfil lleno de curiosas puestas en escenas que demuestran lo buena intérprete que es. Quizás, cuando toda esta crisis pase, sería un buen momento para retomar las telenovelas, el lugar donde se ganó el puesto entre las mejores. ¡Todo puede ocurrir!

Marlene Favela se manifiesta sobre el mal de amores. "Ojos que no ven, corazón que no siente"

