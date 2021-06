Marlene Favela se despide de su "querido hermano" La actriz mexicana compartió unas emotivas palabras de despedida a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 está siendo un año difícil para Marlene Favela a nivel personal. La actriz, que perdió hace tan solo un mes a un "querido amigo", ha vuelto a sufrir esta semana otra pérdida. Sin dar muchos detalles, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea compartió este miércoles a través de sus historias de Instagram unas sentidas palabras de despedida para su "hermano", quien habría perdido la vida. "Hoy me despido de ti mi querido hermano", comenzó escribiendo Marlene. "Que nuestro padre ilumine tu camino y Dios te reciba con los brazos abiertos", agregó. Marlene Favela Credit: Instagram Marlene Favela Con esta ya son 2 las pérdidas que ha sufrido la actriz en apenas unos meses, lo que sin duda ha empañado la felicidad que siente ante el inminente estreno de su nueva telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Favela, que cuenta con casi 5 millones de seguidores solo en Instagram, está a pocas semanas de regresar por todo lo alto a la televisión mexicana como parte del elenco estelar de La desalmada, el nuevo melodrama de Televisa que protagonizan Livia Brito y José Ron. La actriz graba desde hace varios meses esta esperada historia que por fin comenzará a transmitirse en México el lunes 5 de julio a las 9: 30 de la noche por Las Estrellas. Recordemos que hace justo tres años Marlene sufrió también la pérdida de su padre.

