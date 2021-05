"Hasta siempre": Marlene Favela se despide de su "amado amigo" La actriz mexicana compartió la noticia este jueves a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 está siendo un año muy especial para Marlene Favela, en particular a nivel profesional. Tras varios años alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella, la actriz mexicana graba actualmente en México para Televisa La desalmada, telenovela que protagonizan Livia Brito y José Ron y en la que lleva uno de los roles principales. "Estoy muy contenta, la verdad es que regresar con 'El Güero' es un agasajo. Ya esta es mi quinta novela con 'El Güero'. Me gusta mucho trabajar en esa producción. Me encanta el elenco que se formó. Creo que se formó un elenco maravilloso. Estoy muy contenta con la historia y con todo", expresaba meses atrás la mamá de Bella en un encuentro con medios de comunicación sobre el melodrama que se estrenará este verano en México. Marlene Favela Marlene Favela será Leticia en La desalmada | Credit: Instagram Marlene Favela La actriz, que cuenta con cerca de cinco millones de seguidores solo en Instagram, se ha vuelto muy activa en las redes sociales, donde comparte muchos momentos de su vida. Si bien la mayoría de sus publicaciones suelen estar cargadas de positividad y glamour, este jueves la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Gata salvaje hizo una excepción para rendir un homenaje a un ser querido que lamentablemente partió de este mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hasta siempre mi amado amigo Giovanny", escribió la también empresaria e influencer a través de sus historias de Instagram sin dar más detalles sobre lo sucedido. Marlene Favela Credit: Instagram Marlene Favela La talentosa y guapa actriz acompañó sus palabras de una serie de imágenes en las que aparece posando con su amigo en diferentes momentos de su vida. Unas instantáneas que prueban la cercana relación que existía entre ambos. ¡Lo sentimos mucho Marlene!

