"Amo mi vida". Marlene Favela confiesa cuál es su estado de ánimo En medio de rumores de separación y vuelta a la soltería, la actriz y feliz mamá de Bella ha mostrado cómo se encuentra y cuál es su reflexión de la vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque desconocemos al cien por cien cuál es el estado civil actual de Marlene Favela, lo que no nos cabe la menor duda es que está más bella y feliz que nunca. Al menos así nos lo transmite en cada una de sus publicaciones en redes sociales. Las más recientes muestran a una mujer completa que atraviesa una de sus mejores etapas. La actriz, además de hermosa, tiene una actitud super positiva ante la vida. Sus reflexiones y afirmaciones así nos lo han dejado saber. "Amo mi vida", acaba de escribir junto a una imagen en la que emana un brillo muy especial. Una luz que le ha traído su hija Bella, su ilusión de vivir y razón de ser. La feliz mamá vive por y para ella, aunque tampoco deja de trabajar. Marlene se ha convertido en toda una influencer de moda que ya ha superado los cuatro millones de seguidores en Instagram, ¡nada mal! Por el momento de George Seely ni rastro, ni con ella ni con la peque, al menos en las redes sociales. La intérprete de 42 años no ha confirmado ni desmentido la ruptura pero la falta de imágenes del que fuera su esposo con ella y su hija y el silencio al respecto lo dicen todo. Lejos de venirse abajo Marlene no ha parado. Tiene su canal de Youtube arrebatado de videos con consejos de belleza, sobre su bebé y el hogar. Y entre tutorial y tutorial nos regala imágenes y pensamientos que nos transmiten cómo está. "Si ves a tu alrededor encontrarás magia, "Que todo lo bonito que estás buscando te encuentre", "Que todo lo que me desean se les triplique", "Cumpliendo sueños y metas", ha compartido en sus últimas fotografías cargadas de sonrisas y positivismo. Marlene luce espectacular, ha recuperado su figura por completo y así lo demuestra en los conjuntos que promueve y de los que es imagen. Es feliz y lo grita a los cuatro vientos aunque con cuidado pues también hay gente con no muy buenas intenciones. "Cuando cosas bonitas te sucedan no las cuentes porque en tiempos de envidia el ciego comienza a ver, el sordo a oír y el mudo a hablar", ha dicho. Una alegría verle tan entusiasmada y llena de proyectos y sueños por alcanzar. ¡Felicidades!

