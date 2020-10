Marlene Favela se anota un nuevo éxito: "¡Gracias por un sueño cumplido!" A pesar de ser madre soltera y estar sola para todo, la actriz ha demostrado que con esfuerzo, pasión y entrega todo se puede. ¡La inolvidable gata salvaje vuelve a tocar el cielo en lo profesional! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ser madre es uno de los mayores regalos, si no el más grande, de todos los que la vida ha brindado a Marlene Favela. Desde que tuvo a su Bella del alma, la actriz y empresaria se ha mostrado imparable y capaz de derribar cualquier obstáculo del camino. Feliz y emocionada, compartía con su otro gran amor, su público, una gran noticia profesional que le ha llenado de felicidad. Su nuevo negocio, Marlene Favela Fashion, dedicado a la moda y en el que ofrece modelos, accesorios y todo tipo de complementos de vestir ¡es todo un éxito! "Cuando comenzó este sueño me preguntaba si mi objetivo principal de empoderar a la mujer a través de su belleza funcionaría. ¡Y hoy quiero decir gracias por un sueño cumplido!", escribió en su perfil de Instagram. Se trata de un rincón dedicado a esas prendas que resaltan la belleza de la mujer y la empoderan en todas sus facetas. Un trabajo por y para ella que rinde homenaje a todas esas luchadoras, madres, hijas, esposas y demás que, al igual que ella, luchan por sus sueños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Gracias a todas las mujeres hermosas que día a día me demuestran que mi trabajo ha valido la pena!", añadió. Un nuevo horizonte que le ha abierto las puertas a otro mercado diferente al de la actuación pero con las mismas satisfacciones y buenas sensaciones. A pesar del triste episodio de su separación de George Seely, el padre de su hija, Marlene ha sabido echar hacia delante con coraje, en gran parte, por la princesita que tiene en casa, su inspiración y razón de ser. Esa es la enseñanza que quiere transmitir a su bebé que pronto cumplirá un añito de vida: luchar sin miedo por los sueños porque, a la vista está, si están bordados con amor, se hacen realidad. ¡Muchísimas felicidades por este nuevo logro, querida Marlene!

