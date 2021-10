Exclusiva: Marlene Favela comparte cuál es el mayor sueño que tiene para su hijita, Bella Para Marlene Favela convertirse en madre ha sido su mayor regalo de vida. Por ello sus anhelos solo van dirigidos a su nena. ¿Cuáles son? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Bella, la primogénita de Marlene Favela, cumplió sus primeros 2 años. Para la actriz solo hay buenos deseos para su nena y lo único en que piensa es en su bienestar. "Ver a mi hija crecer, convertirse en una mujer de bien, digna es mi mayor anhelo. Hay tantas cosas que sueño para ella, ya lo mío está en segundo término porque ella es la luz de mi vida y representa mi universo completo", reveló a People en Español. "Me gustaría que sea una mujer feliz, plena; que se realice en todos los aspectos de su vida. Que sea una mujer fuerte, amorosa", agregó. "Quiero lo mejor para mi hija; que se desenvuelva en todos lados como pez en el agua. Voy a luchar por eso, voy a darle todas las herramientas posibles, las que estén a mi alcance, las otras las conquistaremos juntas. Pero sí quiero que sea una mujer de bien, con valores y feliz". Para la protagonista del melodrama Los herederos Del Monte lo mejor que le ha sucedido es tener a su pequeña. "El que Bella haya llegado a mi vida fue el regalo más hermoso del universo. Creo que soy una mujer tan bendecida porque Dios me premió con una niña sana, feliz y bueno bella, que eso es lo de menos. La verdad, lo único que pedía es que estuviera sana, que sea una niña feliz, que esté rodeada de amor, de sus seres queridos y que tenga un entorno lo más sano posible", dijo. Marlene Favela y su pequeña Marlene Favela y su pequeña | Credit: Marlene Favela/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Favela dio a conocer que su niña ya empieza a hacer travesuras y sacarle los primeros disgustos. "Ya tiene dos años, entró a los terribles dos y sí son terribles porque hace cada pancho y cada cosa que quiere", confesó. "Ahora tengo la responsabilidad más grande de mi vida que es guiar y criar a un ser humano", Marlene Favela La intérprete de Leticia Lagos de Toscano en la telenovela La desalmada confiesa que ser madre es un reto de "todos los días", pero del cual no se arrepiente; por el contrario. "Es que para ser mamá no hay un manual, no hay un libro, es un aprendizaje, es ir entendiendo ella a mí y yo a ella. Entendiéndola, descubriéndola, todos los días es un reto porque quiero que sea una niña muy feliz en todos los aspectos de su vida". Marlene Favela Credit: Instagram Marlene Favela Marlene Favela dejó claro que no desea tener más hijos porque Bella "llegó en el momento exacto, perfecto" de su vida. "Es un reto cada día y lo va a ser hasta el día que me muera porque ahora tengo la responsabilidad más grande de mi vida que es guiar y criar a un ser humano", concluyó.

