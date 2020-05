¿Marlene Favela quitó de su dormitorio la foto de su esposo? Un vídeo que compartió recientemente la actriz mexicana a través de su canal de YouTube ha hecho saltar todas las alarmas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas la relación entre Marlene Favela y su esposo George Seely ha estado en entredicho luego de que el empresario dejara de seguir a la actriz en Instagram, lo que ha desatado fuertes rumores de ruptura en diferentes medios de comunicación. Si bien la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea no se ha pronunciado públicamente sobre este delicado tema, de forma discreta ha ido dando pequeñas pistas a través de las diferentes imágenes y vídeos que comparte tanto en sus redes sociales como en su canal de YouTube de lo que podría estar pasando con su matrimonio. Este lunes, sin ir más lejos, la reconocida actriz mexicana publicó un vídeo que grabó desde el dormitorio de su casa en el que muestra con todo lujo de detalles el clóset de su hija Bella. Hasta aquí nada extraño si no fuera por un pequeño detalle del que se percataron muchos de sus seguidores y que arrojaría luz sobre la situación que estaría viviendo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el cabecero de su cama ya no se encuentra la enorme foto que hasta hace pocos meses adornaba la habitación y en la que Marlene aparecía posando junto a su esposo. Image zoom Dormitorio de Marlene Favela YouTube Marlene Favela "Ya no está la foto gigante con tu esposo en la cabecera de la cama, pensaba que era solamente un chiste lo de tu separación", comentó sorprendida una seguidora de Favela. "Marlene por qué quitaste el cuadro que estaba arriba de tu cama, en el que estabas con tu esposo. A él le gustaba que lo tuvieras ahí, en un vídeo lo dijiste", se puede leer en otro de los comentarios que inundaron el vídeo que publicó la protagonista de telenovelas. Fue a mediados del año pasado cuando Marlene mostró por primera vez dicha foto mediante el tour por su casa que realizó a través de su canal de YouTube. Image zoom Marlene Favela, así lucía su dormitorio en 2019 YouTube Marlene Favela "Esta foto con mi esposo es una foto que yo le hice de regalo cuando hicimos nuestra fiesta de compromiso. Yo la puse en una pared como decoración y le gustó tanto que me dijo ‘tiene que estar en nuestra recámara’, entonces por eso está ahí", explicó en ese momento la actriz.

