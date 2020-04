¿Tendrá otro hijo Marlene Favela? La actriz provoca gran revuelo con su drástica respuesta La actriz lo tiene claro: no quiere más hijos. La Gata Salvaje no dará un hermanito a su hija Bella. ¿Por qué? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando uno está soltero le preguntan que para cuándo la boda, cuando está casado para cuándo el hijo, y cuando ya este llegó la pregunta del millón es: ¿y el hermanito? Esa es la cuestión que le repiten una y otra vez a Marlene Favela. Por si alguien no lo sabía o le quedaban dudas, la actriz ha respondido alto y claro: No, no tendrá más hijos. Así de contundente fue en su entrevista con Jomari Goyso en su entrevista con la feliz mamá de Bella en El break de las 7, ese rinconcito que amena nuestras vidas en esta cuarentena. Su respuesta sorprendió a muchos. "¿Tendrías más hijos?", le preguntó el comunicador español de forma directa y sin adornos. "No", contestó tajante la también actriz de Rubí. Ahí se quedó la cosa. Marlene, de 42 años, cumplió su sueño de ser mamá con su princesa y para ella es más que suficiente. Su decisión parece que no cayó tan bien en algunos seguidores que no entendían por qué no darle un hermanito a Bella. "Qué feo que solo quiera tener a una niña solita", "Debería darle un hermanito a Bella", le recriminan algunos de los comentarios. Una decisión absolutamente respetable que otros muchos aplaudieron. Image zoom marlene favela/ig SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marlene, que se veía preciosa, está feliz y plena con su princesa de ojos claros, esos ojos que vio y soñó antes de que viniera al mundo. La actriz compartió casi entre lágrimas esta hermosa premonición que tuvo durante su embarazo. "Esto que yo viví en mi embarazo de que era una niña y de que tenía los ojos de color para mi es muy significativo porque las dos cosas se cumplieron", confiesa emocionada a su amigo Jomari. Con Bella su mundo, y su rostro, se llenó de luz e ilusión, solo hay que verla para darse cuenta que se ve dichosa, además de muy hermosa. ¡Felicidades Marlene! Advertisement

