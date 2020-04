¡Wow! Así luce el espectacular gimnasio de Bella, la hermosa bebé de Marlene Favela La feliz mamá se desvive por su hija. Este es el espectacular espacio y los accesorios de la chiquitina para mantenerle activa. ¡No falta detalle! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que es una de las grandes actrices de telenovela, no nos cabe la menor duda. Pero su papel de mamá es insuperable. A través de su informativo canal de Youtube, Marlene Favela ha dado un paso más y nos ha mostrado el espectacular gimansio que ha creado para su bebita Bella. No, no se equivoquen. No tiene nada que ver con un gimnasio habitual de pesas, maquinaria y demás. Se trata de los diferentes accesorios, juegos y elementos que ayudan a la pequeña a mantenerse activa y tener un sano desarrollo. Preocupada por que su hija crezca fuerte y saludable, Marlene tiene una serie de rutinas y tips que realiza diariamente y que ha querido compartir con sus seguidores, algunas de ellas mamás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es muy importante tener un gimnasio para el desarrollo de tu bebé, para el desarrollo en todos los sentidos, para el sistema motriz, en el sistema sicológico, para el desarrollo de su mente", explica al comenzar este interesante video lleno de información útil para los padres. Estimular al bebé es una tarea esencial para ayudarle a su correcto desarrollo. Así que Marlene se ha rodeado de un montón de objetos llenos de color y con funciones varias para que mientras juega y se entretiene, a la vez fortalezcan la mente y el cuerpo de Bella, que ya supera los seis mesecitos. Unos consejos que la Gata salvaje aplica al pie de la letra con su princesa y que aconseja a todos a llevarlos a cabo. ¡Tomamos buena nota!

