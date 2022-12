Marlene Favela muestra detalle a detalle la decoración navideña de su casa La sala, la cocina, el baño... Cada rincón del hogar de la actriz mexicana huele a navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Facebook Marlene Favela ¡Llegó la navidad al hogar de Marlene Favela y su hija Bella! Como cada año, la actriz mexicana, quien graba actualmente en México la telenovela de TelevisaUnivision El amor invencible, no se limitó a poner únicamente su árbol de Navidad, sino que decoró por completo su casa. La sala, la cocina, el baño… Cada rincón del hogar de la protagonista de inolvidables melodramas como Gata salvaje y Contra viento y marea huele a esta época tan especial del año. La actriz abrió las puertas de su casa este martes a sus seguidores a través de su página de Facebook para mostrarles cada detalle de la decoración navideña de su casa. "Quiero que me acompañen a ver la decoración navideña de este año en mi casa, con mucho cariño les comparto esto. Los invito a entrar en nuestro mundo navideño. Les voy a ir enseñando detallito por detallito, excepto las recámaras porque eso es muy nuestro, pero de lo demás se los compartimos con muchísimo cariño", expresó la actriz de 45 años. Marlene Favela Credit: Facebook Marlene Favela Marlene Favela Credit: Facebook Marlene Favela "Siempre me encanta compartirles un poquito ya saben de todo lo que hacemos, de nuestra navidad, de las fechas especiales, de un poquito de todo y me da mucha emoción este año porque es el primer año que Bella realmente entiende lo que es la navidad, Santa Claus, los Reyes Mayos, los regalos… Y eso me da muchísima ilusión", agregó Favela. Marlene Favela Credit: Facebook Marlene Favela La actriz, quien supera los 5 millones de seguidores solo en Instagram, se decantó este año por una decoración más tradicional inspirada en los elementos y colores clásicos de la navidad. Marlene Favela Credit: Facebook Marlene Favela "Me encanta de repente cambiar un poco la temática, pero este año sí definitivamente nos fuimos con algo muy tradicional", contó Favela. Marlene Favela Credit: Facebook Marlene Favela La cereza del pastel A diferencia de otros años, la actriz no contrató en esta ocasión a una decoradora para que le pusiera su árbol de Navidad. La propia Marlene y su hija se encargaron de decorarlo personalmente. Marlene Favela Credit: Facebook Marlene Favela "Después de muchísimos años de tener a alguien que nos pusiera el árbol de navidad este año decidimos hacerlo completamente en familia, decorarlo nosotras mismas porque es una tradición que quiero que Bella recuerde siempre y el hecho de pasarme los adornos uno por uno y ver qué le íbamos a poner y que si había Santa Claus, que si había renos y duendes, muñecos de nieve y todo eso creo que le hacía muchísima ilusión", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre trabajo con gente espectacular que pone árboles espectaculares, pero este año sí nos quisimos como concentrar mucho en que fuera algo muy familiar y escogimos cada detalle con muchísimo amor", agregó.

