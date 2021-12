Marlene Favela abre las puertas de su hogar para mostrar su espectacular decoración navideña ¡No escatimó en detalles! La actriz de la exitosa telenovela La desalmada (Univision) hizo recientemente un tour por cada rincón de su casa y el resultado es espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela y su hija Bella Marlene Favela y su hija Bella | Credit: Instagram Marlene Favela Desde Marjorie de Sousa hasta Ximena Duque pasando por Lili Estefan, Adamari López y Clarissa Molina. La Navidad se va apoderando poco a poco del hogar de los famosos. La última en presumir la decoración navideña de su casa ha sido la actriz de la exitosa telenovela La desalmada (Univision), Marlene Favela, quien este jueves abrió las puertas de su hogar a sus seguidores a través de las redes sociales para mostrarles detalle a detalle el resultado final. "Este año me tiene muy emocionada porque Bella [su hija] ya tiene 2 años, ya entiende muchas cosas, ya sabe qué es un árbol de Navidad, ya sabe qué es el nacimiento, ya sabe qué es Santa Claus o Papá Noel, también ya sabe qué son los muñequitos de nieve, los renos, entonces juntas estamos descubriendo muchas cosas", comenzó compartiendo la actriz mexicana por medio de un video que publicó en su canal de YouTube. "Este año me inspiré mucho en que ella aprenda, sobre todo el tema del nacimiento, [que] se me hace una de las tradiciones más bonitas". La inolvidable protagonista del exitoso melodrama Gata salvaje hizo un tour por el interior de su casa para mostrar cada elemento que adorna su casa en esta época del año tan especial. "El poder compartir con los seres que amas, se me hace una de las épocas de verdad más importantes para decirnos cuánto nos amamos, cuánto nos extrañamos y este año, como lo dije, es un año muy especial porque Bella ya empieza a descubrir y a entender todo", dijo. Marlene, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores solo en Instagram, se decantó este año nuevamente por la decoradora de las estrellas Adriana Huerta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Huerta fue la responsable de decorar el espectacular árbol de Navidad que preside la sala de la casa de la actriz y que cuenta con dos ositas de peluche que representan a Marlene y a su hija. "Le pusimos un corazón representando el amor y los toques neón que están en tendencia 2021", explicó la decoradora, quien también decoró el árbol de Maribel Guardia y Lucía Méndez.

