Marlene Favela revela si tiene conflictos con Marjorie de Sousa, ahora que ambas trabajan juntas Desde hace tiempo, los rumores de una mala relación entre Marlene Favela y Marjorie de Sousa han estado presentes. Ahora que las dos forman parte del elenco del mismo melodrama ¿hay conflictos? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Actualmente, Marlene Favela y Marjorie de Sousa comparten créditos en la telenovela La desalmada; por ello, los añejos rumores de una mala relación entre las actrices volvió a ponerse en el ojo público. La intérprete de Nina Pérez de Montenegro en el melodrama Poder y pasión revela cuál es la relación que mantiene con su colega. "Soy de la idea que hay que tener buena química con todos los que trabajamos porque vamos a estar muchos meses compartiendo", aclaró a los medios de comunicación. "Lo más bonito es llegar a tu trabajo y sentirte cómoda, y llevarte bien con todo el mundo. Esa es mi idea cuando trabajo en algún proyecto", agregó. "Todo ha sido muy lindo porque todos estamos muy emocionados de volver a trabajar". Respecto al encuentro de los hijos de ambas, Bella y Matías, que se decía ya había ocurrido, Favela explica que será más adelante cuando realicen escenas en una región cercana a la Ciudad de México. Sin embargo, confiesa estar emocionada porque "para mí es una felicidad que mi hija pueda compartir". Marjorie de Sousa y Marlene Favela Image zoom Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todavía no [hay encuentro entre Bella y Matías] porque no nos hemos ido a la locación donde vamos a estar, prácticamente, un mes", explicó. "Amo a los niños, soy feliz y si son hijos de mis compañeras más. Si con mi hija me desvivo, imagínate ver ahí dos niños y no nada más con el hijo de Marjorie, con todos los niños aunque estén más grandes". En otros temas, Marlene Favela dejó claro que si su exmarido, George Seely, le ofrece disculpas, como recientemente lo hizo con su primera esposa, se quedaría en el plano privado. "Esas cosas no se las compartirían a ustedes [la prensa] porque sería algo muy personal", concluyó.

