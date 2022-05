¡Mamá de Marlene Favela enciende las redes! "Parecen hermanas" La actriz compartió una foto con su mamá Silvia y la imagen causó auténtico furor. Su progenitora se llevó todos los piropos por su espectacular físico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La belleza salvaje de Marlene Favela cobra más peso que nunca. Sobre todo después de una reciente publicación de la artista en sus redes sociales. Con motivo del Día de la Madre en México, la feliz mamá de Bella compartió una fotografía de lo más amorosa con su progenitora, Silvia Meraz. La imagen causó auténtico furor casi de inmediato. Y no solo por la ternura que emanan madre e hija juntas, sino por la belleza de la matriarca de la familia. "Mamita, simplemente la amo con toda mi alma", escribió la actriz. Poco dada a aparecer ante el ojo público, en esta ocasión lo hizo por una razón de peso, y el resultado fueron un sinfín de piropos hacia ella. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: (Photo by Victor Chavez/WireImage) La belleza de la actriz quedó opacada por un momento por su mamá, quien llamó especialmente la atención por un rasgo físico que para nada heredó su hija Marlene. Los ojos claros de la señora Silvia fueron objeto de los mejores comentarios. "Heredada tu belleza", "Tu mamá muy hermosa, pero egoísta, no te heredó esos ojazos", "Parecen hermanas", "Reina Silvia", "Qué guapa es tu mamá", "Por eso tu belleza", "Qué ojos tan espectaculares", escribieron tan solo una parte. La actriz de La desalmada quiso felicitar a su mamá con esta fotografía de ambas felices y de lo más cómplices. La abuelita de Bella, de quien la pequeña sí ha heredado sus ojos, ha sido siempre su pilar y su máximo apoyo. Una imagen de madre e hija con la representaron al pie de la letra la celebración de un día tan especial para la familia.

