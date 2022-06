¡La hijita de Marlene Favela recibe su primer diploma y sus padres explotan de orgullo! La pequeña hija de Marlene Favela no solo sigue sorprendiendo por su belleza, sino por los logros que ya va alcanzando con solo 2 añitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela y su pequeña Marlene Favela y su pequeña | Credit: Marlene Favela/IG La pequeña hija de Marlene Favela no solo sigue sorprendiendo por su belleza y sus espectaculares looks en Instagram, sino también por los logros que ya va alcanzando con solo 2 añitos. Por esos sus papis se encuentran tan orgullosos, y más ahora que Bella logró vencer su primera etapa estudiantil, y le esperan las aventuras del kinder. "Felicidades mi princesa hermosa", le dijo su mamá. "Ahora comienza para ti una etapa maravillosa llena de diversión, sorpresas y muchas aventuras 🎓 Que Dios te bendiga tus pasos eres mi regalo de vida te amo @bellaseely_", le dejó saber. Pero su papi, el empresario australiano George Seely, no se quedó atrás y también felicitó a su pequeña. "Felicitaciones, Bella. Bien hecho. Estoy muy orgulloso de ti", escribió en la publicación de la actriz. Con solo 2 añitos es indiscutible que Bella se va convirtiendo en una mujercita que brilla con luz propia. A su corta edad, sorprende con por su estilo con sus vestidos y complementos que hacen que sus seguidores se derritan de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso Favela no puede dejar de expresar el amor que siente por su pequeña. "Tú mi regalo más hermoso, Tú mi equilibrio, Tú mi felicidad eterna, Tú la muñeca de mis sueños! Gracias por escogerme como tu mamá", dijo el pasado Día de las Madres.

