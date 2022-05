¡Qué hermoso! La emotiva visita de Marlene Favela y su hija a la Virgen de Guadalupe Marlene Favela trata de inculcarle desde pequeña a su hija, Bella, el amor por la Virgen de Guadalupe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela y su pequeña Marlene Favela y su pequeña | Credit: Marlene Favela/Instagram Marlene Favela es de las que agradece por todo lo bueno que le pasa, tanto en el plano personal como en lo profesional, algo que trata de inculcarle desde pequeña a su hija, Bella. Por eso la llevó a la fastuosa basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, un lugar que visitan cada semana miles de creyentes de todo el país. "Fuimos a ver a nuestra Virgencita de Guadalupe para darle las gracias por todas las bendiciones de nuestra vida❤️", se lee en un mensaje en la cuenta de Instagram de la pequeña de 2 años. Por su parte, Favela mostró un video del momento en que agradecía a la Virgen y enseñaba a su niña a hacer lo mismo. "Gracias Virgencita de Guadalupe", dijo. Ante estas tiernas imágenes sus seguidores reaccionaron con tiernos mensajes. "Qué hermosas que vallan a ver a la Virgencita"; "qué emoción 🙏"; "qué hermoso estar con la Virgen de Guadalupe 🙏🏻"; "qué lindas Dios les bendiga❤️❤️". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Indudablemente Favela es una mamá está inculcando desde ya todos sus valores y aficiones a su hija, desde sus creencias religiosas al el gusto por la moda o por las buenas poses. Bella a su edad ya sabe posar como toda una profesional y modelar los vestiditos que le elige su mami, por lo que se ha ganado miles de seguidores en Instagram. La pequeña, fruto de la relación de la actriz con el empresario George Seely, también cuenta con su propia tienda online, en la que se puede encontrar todo tipo de accesorios para niñas.

