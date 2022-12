Marlene Favela y su hija Bella regresan a las alfombras rojas ¡con look invernal y muy tierno! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marlene favela con su hija bella en mexico Credit: Mezcalent Made e hija se presentaron en una fiesta navideña. Además: La madre de Meghan Markle reaparece luego del debut del documental de su hija y el príncipe Harry y Empezar galería Marlene Favela y Bella Seely Marlene favela con su hija bella en mexico Credit: Mezcalent La actriz mexicana y su hija derritieron con su ternura al regresar a la alfombra roja de Navidalia, un parque temático ubicado en la Alameda Poniente de Ciudad de México, donde estuvieron presentes en el 2021. Y como siempre, impactaron ¡bellas! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jorge Ramos y Carlota Sarcos Carlota Sarcos, hija de CHiquinquira, en Casa Blanca Navidad Credit: Instagram Otra que también ha dejado a todos boquiabiertos a todos es esta jovencita de 12 años, hija de la colombiana Chiquinquirá Delgado y Daniel Sarcos, a quien captamos con su padrastro, el periodista mexicano en un cena llevada a cabo en la Casa Blanca. 2 de 6 Ver Todo Doria Ragland Doria Ragland Meghan Markle mom Credit: Backgrid/The Grosby Group La madre de Meghan Markle fue captada haciendo mandados en Los Ángeles en medio del estreno del documental Harry & Meghan (Netflix) donde la doña aparece haciendo impactantes declaracions sobre el romance de la pareja antes de su matrimonio y otros detalles íntimos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Espinoza Paz <p>El cantante de música regional mexicana apareció gozando de lo lindo su participación en el concierto Santa Fiesta 2022, de una cadena radial, en el Foro Sol de Ciudad de Méxco, ¡ajúa!</p> El cantante de música regional mexicana apareció gozando de lo lindo su participación en el concierto Santa Fiesta 2022, de una cadena radial, en el Foro Sol de Ciudad de Méxco, ¡ajúa! 4 de 6 Ver Todo Machine Gun Kelly y Megan Fox Megan Fox, Machine Gun Kelly Credit: Mega/The Grosby Group La estrafalaria parejita apareció con uno de sus clásicos looks rockeros ingresando al estudio del show de Jimmy Kimmel, en Hollywood. 5 de 6 Ver Todo Ashton Kutcher y Mila Kunis Ashton Kutcher, Mila Kunis Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja se dejó ver con look casual por las calles de Beverly Hills, ¡quién dijera que son millonarios! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

